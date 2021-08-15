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طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعي في 5 مكاتب بريد بشمال سيناء

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طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعي في 5 مكاتب بريد بشمال سيناء طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعي في 5 مكاتب بريد بشمال سيناء

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أعلنت منطقة بريد شمال سيناء، عن طرح كراسات الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين»، في عدد 5 مكاتب بريد بمدينتي العريش وبئر العبد.

وأشارت المنطقة، في بيان اليوم، إلى بيع الكراسات للمواطنين الراغبين في تملك وحدات الإسكان الاجتماعي نظير مبلغ 125 جنيهًا، في مكاتب بريد العريش الرئيسي والريسة والمساعيد بمدينة العريش ومكتب بريد بئر العبدفي مدنة ، اعتبارا من اليوم الأحد وحتي يوم الخميس الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

بدوره قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك عدد 980 وحدة سكنية في مدن المحافظة ضمن مبادرة السيد الرئيس سكن لكل المصريين.

وأشار المحافظ إلى وجود 936 وحدة سكنية بحي السبيل بالعريس و31 وحدة سكنية بحي التعمير بمدينة بئر العبدو13 وحدة بمدينة نخل بوسط سيناء، حيث إن مساحات الوحدات السكنية تبلغ 90 مترًا مربعًا.

المصرى اليوم

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