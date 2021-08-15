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طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم

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طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 22 وحتى 36 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 25 إلى 34 درجة، ورفح ما بين 24 إلى 34 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 22 إلى 36 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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