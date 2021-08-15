الخريري يدعو جميع مسؤولي لبنان للاستقالة: «مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ»

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طالب سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل اللبناني، اليوم الأحد، باستقالة جميع مسؤولي لبنان بدءً من رئيس الجمهورية ميشال عون بعد انفجار في عكار أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

وقال الحريري، في تغريدة عبر «تويتر»: «مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة مرفأ بيروت، وعلى مسؤولي الدولة الاستقالة بدءً برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال».

كان الصليب الأحمر اللبناني أعلن مقتل 20 شخصا على الأقل في انفجار شمالي البلاد.

وأفاد الدفاع المدني اللبناني، صباح اليوم الأحد، بانفجار صهريج مازوت في تليل عكار، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للانفجار وعدد من الجثث المحترقة، وجرى تداول مقاطع فيديو تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى المستشفيات.

وأفاد وسائل إعلام محلية بأن الانفجار أدى لإصابة نحو 50 شخصا، مشيرا إلى أن بعض الإصابات بالغة وأخرى طفيفة، فضلا عن انتشال 7 أشخاص من تحت الركام.

ودعت كل من مستشفى «معن يوسف» ومستشفى «رحال» في عكار المواطنين إلى التبرع بالدم من جميع الفئات.