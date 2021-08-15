توقعات الطقس اليوم وغدًا .. بشرى بخصوص درجات الحرارة هذا الأسبوع

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بخصوص حالة الطقس اليوم والفترة المقبلة تزف فيه بشري سارة بخصوص درجات الحرارة اليوم التي تبدأ في الانخفاض الطفيف على معظم أنحاء مصر.

وتنشط الرياح على جنوب وشمال الصعيد بما يحد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة في شمال وجنوب الصعيد اليوم.

وأشار بيان الأرصاد الجوية إلى أنه بداية من اليوم تتأرجح درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع نحو الانخفاض.

تتارجح درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم نحو الانخفاض وفق بيان أخبار الطقس الأخير ويسود طقس رطب شديد الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحري، وكذلك جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس مائلاً للحرارة رطبا في السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطبًا ليلاً.

ترتفع نسبة الرطوبة بما يرفع من درجة الحرارة المحسوسة عن العظمي المتوقعة بمتوسط قيم تتراوح بين درجتين و4 درجات.

يستمر تكون الشبورة المائية في الصباح على الطرق السريعة المتجهة من وإلي السواحل الشمالية والوجه البحري وكذكل القاهرة الكبري .

ويتواصل نشاط الرياح اليوم على القاهرة الكبري وكذلك جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة والموج يترواح بين متر إلى مترين إلا ربع، بينما تكون حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة والموج يتراوح بين متر ونصف ومترين ونصف، ويكون اتجاه الرياح في البحرين شمالي غربي.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد

تنخفض درجات الحرارة على القاهرة والإسكندرية اليوم بمقدار درجة واحدة للعظمي والصغري والمحسوسة، وتكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم 37-25 والمحسوسة 39 درجة، وفى الإسكندرية 32-26 والمحسوسة 35 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة أسوان 43-28، سوهاج 40-26، أسيوط 39-26، في الأقصر 42-27، حلايب 36-29، الوادي الجديد 42-26، سيوة 37-24، درجة.

وتكون في أبوسمبل 42-26، بني سويف 38-26، المنيا 39-25، الفيوم 38-26، إدفو 43-28، قنا 41-27، شلاتين 38-28 درجة.

ويتوقع أن تكون في الإسماعيلية 38-25، دمياط 32-26، مطروح 31-25، شبين الكوم 37-26، السويس 37-25، العريش 34-25، دمنهور 34-26، الطور 36-25، طابا 36-27 درجة.

وتكون درجات الحرارة في بورسعيد 33-27، طنطا 37-26، بلطيم 33-25، الزقازيق 37-26، المنصورة 36-25، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 39-28، السلوم 32-25، رفح 34-24 درجة.

توقعات الطقس غدًا .. درجات الحرارة تصل إلى 44 ورياح وشبورة

تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين

تتجه درجات الحرارة في التأرجح نحو الانخفاض خلال حالة الطقس غدًا الإثنين، وتستمر نفس الظواهر الجوية على ذات الأماكن من حيث نشاط الرياح والشبورة المائية في الصباح، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة غدًا في القاهرة والوجه البحري الإثنين 37-39، وفي السواحل الشمالية 31-43، في جنوب سيناء 40-43، وفي شمال الصعيد 39-41، وفي جنوب الصعيد 42-43 درجة.

توقعات أحول الطقس ودرجات الحرارة لنهاية الأسبوع

تتأرجح درجات الحرارة في الإتجاه الهبوطي حتى نهاية هذا الأسبوع، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة وأيضًا الوجه البحري من الثلاثاء إلى الخميس 36-38 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد يوم الثلاثاء إلى 42-43، وتكون من الأربعاء إلى الجمعة 41-43 درجة، ويتوقع أن تكون في شمال الصعيد يومي الثلاثاء والجمعة 38-40، في حين تكون يومي الأربعاء والخميس إلى 37-39 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية من الثلاثاء إلى الأربعاء 31-43، بينما تكون الخميس والجمعة 32-35 درجة، ويتوقع أن تكون في جنوب سيناء الثلاثاء 40-43، وتنخفض من يوم الأربعاء إلى الجمعة إلى 39-42 درجة.

توقعات الطقس غدًا .. درجات الحرارة تصل إلى 44 ورياح وشبورة

تفاصيل أحوال الطقس والبحر هذا الأسبوع

توقعات أحوال الطقس خلال 6 أيام

تفاصيل حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

تقرير حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام