أخبار عاجلة

رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو) -
كارتيرون يرد رسميا على رحيله من الزمالك بعد التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
سمية الخشاب ترد بشأن الصورة الغامضة والتحقيق معها من قبل نقابة الممثلين -
هاني شاكر يتألق على مسرح المحكي والجمهور يردد معه الأغاني (صور) -
حمادة أنور: سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة في تاريخ الأهلي -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
نجوم فيلم «200 جنيه» يحتفلون بالعرض الخاص قبل طرحه فى دور العرض (صور) -
محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شبورة مائية على الطرق الرئيسية في شمال سيناء

Print
شبورة مائية على الطرق الرئيسية في شمال سيناء شبورة مائية على الطرق الرئيسية في شمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

غطت الشبورة المائية، صباح اليوم الأحد، عددا من مدن محافظة شمال سيناء، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن العريش والحسنة ونخل بوسط سيناء.

وطالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

بدورها، أعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بعد تعرض شمال ووسط سيناء لشبورة مائية خلال فترات الصباح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها)

قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها)

أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور)

أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور)

رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو)

رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو)

مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو)

مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو)