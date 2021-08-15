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Foxconn تتخوف من تأثير نقص التوريدات على إنتاج i phone

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Foxconn تتخوف من تأثير نقص التوريدات على إنتاج i phone Foxconn تتخوف من تأثير نقص التوريدات على إنتاج i phone

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كشفت شركة Foxconn التايوانية، المصنعة لمكونات وأجزاء هواتف iPhone، فى تقريرها ربع السنوى الأخير، عن زيادة فى الأرباح بنسبة 30٪.

وأشارت أنها قد تواجه تعطيل محتمل فى سلسلة التوريد، مما قد يؤثر على إنتاج iPhone القادم.

يأتى هذا فى الوقت الذى تترقب فى الأسواق قرب طرح الموبايل iPhone 13، وهو أحدث إصدارات أبل للعام الجديد.

وأشار تقرير بحسب موقع «tom،s guid» إلى أنه نقلا عن رويترز فإن المخاوف من وجود نقص فى عمليات التوريد ترجع فى الأساس لزيادة حالات الإصابة بمرض كورونا فى جميع أنحاء دول آسيا، ما سيؤدى إلى التأثير على عمليات الإنتاج نتيجة الإغلاقات واستمرار أزمة نقص الشرائح الإلكترونية، مما جعل الشركات المصنعة تتخبط للحصول على عدد محدود من المكونات.

بينما قال رئيس مجلس إدارة Foxconne ليو يونج واى، إن نقص هذه الأجزاء أثر على شركته، وبالتالى فإن التأثير سيمتد إلى العملاء، موضحًا أن التأثير قد يمتد إلى الربع الثانى من العام المقبل أيضًا.

المصرى اليوم

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