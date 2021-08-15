ينطلق اليوم.. «المصرى اليوم» تنشر برنامج حفلات المهرجان «القلعة للموسيقى والغناء»

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تطلق دار الأوبرا المصرية الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، اليوم الأحد، 15 أغسطس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، وتستقبل يوميًا 4 آلاف مشاهد يوميا فى قلعة صلاح الدين، مع توفير وسائل انتقال للجمهور وشاشات عرض ضخمة ومسار خاص لكبار السن وذوى القدرات الخاصة مع الإجراءات الاحترازية.

المهرجان تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة فى دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفنى بالأوبرا، وتضم فعالياته 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا، وتستمر على مدار 16 يوما متصلة حتى الاثنين 30 أغسطس.

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

تشهد الدورة تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا فى إثراء الساحة الإبداعية المصرية وشاركوا فى صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان، وهم المطرب أمجد العطافی، عازف البيانو، والموزع الموسيقى عمرو سليم، الدكتورة عزة مدين، الفنان خالد شهدی كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامى أمجد مصطفی، المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حمادة السعيد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوى، فراج أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد، بالبيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

من جانبه أكد الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفنى بالأوبرا، ومدير المهرجان، أن الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تشهد تنوعا وتعددا من الثراء الفنى، وأوضح أن الفعاليات تشمل عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى.

وتنشر «المصرى اليوم» برنامج حفلات المهرجان، ويبدأ بحفل مراسم الافتتاح اليوم، مجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة، فى الثامنة مساءً، يليه حفل فى السهرة 10 مساءً لأوركسترا القاهرة الاحتفالى بمشاركة ثنائى الفيولينة والبيانو فؤاد ومنيب، مع ضيف شرف المهرجان مدحت ممدوح، قيادة جورج قلتة.

يليه حفل الإثنين 16 أغسطس، لكورال أطفال مركز تنمية المواهب فى الثامنة، يليه حفل فى العاشرة لفريق وسط البلد.

بينما يحيى حفلات الثلاثاء ثالث أيام المهرجان كل من فريق كايرو كافيه بقيادة على شرف، يتبعه حفل 10 مساءً للمطرب الشاب أحمد جمال.

وتتضمن حفلات الأربعاء 18 أغسطس فقرة للمطرب ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق بقيادة أيمن محيى الدين، وحفل السهر يحييه الشيخ ياسين التهامى.

ويشهد الخميس 19 أغسطس نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع فرقة الباليه فى الثامنة، يتبعه حفل الفنان على الحجار وفرقته الموسيقية فى العاشرة.

وتعود الفنانة نادية مصطفى للوقوف على خشبة مسرح القلعة، الجمعة، 20 أغسطس، فى الثامنة مساءً، يليها فاصل غنائى للمطرب محمد الحلو والفرقة الموسيقية تحت قيادة محمد عبدالستار.

ويواصل حاليًا وائل الفشنى البروفات اليومية استعدادًا لحفله المرتقب فى الثامنة مساء السبت 21 أغسطس، تحيى الفاصل الثانى المطربة لينا شاماميان، بصحبة فرقتها الموسيقية.

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

بينما تتضمن حفلات الأحد 22 أغسطس فاصلا غنائيا للفنانة هلا رشدى، ويغنى فى الفاصل الثانى الفنان طارق العربى طرقان وأبناؤه.

وتحيى المطربة كارمن سليمان حفل الإثنين 23 أغسطس، يسبقه فى الفاصل الأول حفل الفنان حازم شاهين وفرقته.

وتقف المطربة الأردنية نداء شرارة على خشبة محكى القلعة فى حفل غنائى الثلاثاء 24 أغسطس، تحت قيادة إيهاب عبدالحميد، ويشاركها الحفل فى الفاصل الثانى المطرب الكبير هانى شاكر، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمى.

وتستعد المطربة نوران أبو طالب لإحياء حفلها فى الأوبرا، الأربعاء، 25 أغسطس، ويشاركها فى نفس الليلة المطرب الكبير هشام عباس.

ويشارك فى حفلات الليلة التالية سبيد أوف هارتس باند، والفنان محمد محسن وفرقته.

وتغنى المغربية جنات ليلة الجمعة 27 أغسطس، فى العاشرة مساءً، يسبقها فاصل غنائى للمطرب محمد حسن وفرقته.

وتحضر المطربة نسمة محجوب لحفلها بالقلعة، السبت، 28 أغسطس، ويحيى الفاصل الأول من نفس الليلة الموسيقار سعيد الأرتيست.

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

وتتضمن حفلات الليلة قبل الأخيرة حفلا لفريق بغدادى باند، فى الثامنة مساءً، يتبعه حفل للمطربة دينا الوديدى وفرقتها، ويشهد اليوم الختامى للمهرجان حفلا غنائيا ضخما للمطرب مدحت صالح بصحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو عمرو سليم، وتحيى الفاصل الأول من الحفل الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها.

من جانبه قال الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يعد تجسيدا للدور المجتمعى لدار الأوبرا، لأنه يخاطب الموطن المصرى البسيط، ولذلك فهو يعتبر أحد أهم المهرجانات التى تنظمها الأوبرا، وأضاف أنه طبقا لتوجيهات وزيرة الثقافة تمت إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر بسعر رمزى فى المدخل الأول للقلعة تعمل يوميا اعتبارا من الساعة الرابعة عصراً، ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصى أربعة آلاف مشاهد يوميا، بالإضافة إلى رفع كفاءة خشبة المسرح وتعديل زوايا الرؤية للمشاهدين، كما تم وضع شاشات ضخمة لنقل جميع الفعاليات، وقامت إدارة الأوبرا بتوفير وسائل لنقل الجمهور مجانا من بوابات الدخول حتى مسرح المحكى وأماكن للخدمات، بجانب تحديد مسار خاص لكبار السن وذوى القدرات الخاصة، وشدد رئيس الأوبرا على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم ومسافات التباعد، وأشار إلى أن الأوبرا اعتادت تقديم معانى الوفاء والعرفان.