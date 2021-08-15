تحذير إسرائيلى من التصعيد فى الضفة وغزة.. وأنباء عن تسهيلات للفلسطينيين

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صدرت تحذيرات أمنية فى إسرائيل من احتمال التصعيد فى الأراضى الفلسطينية، بالضفة الغربية وقطاع غزة، ما دفع الإسرائيليين إلى المسارعة بالترويج إلى أن الحكومة الإسرائيلية بصدد تقديم مجموعة من التسهيلات للفلسطينيين خلال الفترة المقبلة قريبا، على أمل تهدئة هذا التصعيد. ومع ذلك لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتجاوزات المستوطنين اليهود.

وحذّر مسؤول رفيع فى جيش الاحتلال الإسرائيلى من تصعيد محتمل فى الضفة الغربية وقطاع غزة، فى حال «عدم التوصل إلى تفاهمات مع فصائل المقاومة فى قطاع غزة وتهدئة الأوضاع فى الضفة الغربية»، مشيرا إلى ما وصفه بـ«الغليان الميدانى».

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الإسرائيلى قوله: «كان على الجيش الإخلاء مبكرا فى (البؤرة الاستيطانية) «إفياتار»، وهناك نشاط إرهابى مقلق فى جنين ويمكننا العودة إلى «حارس الأسوار» (الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة)». وأكد أن الجندى الإسرائيلى قاتل الشهيد الطفل محمد العلامى «سيخضع للاستجواب لدى وحدة التحقيق فى الشرطة العسكرية».

وكانت مصادر عسكرية وسياسية إسرائيلية قالت إن رئيس الأركان الإسرائيلى أفيف كوخافى طلب من ضباط كبار تقليص حالات إطلاق النار على فلسطينيين فى الضفة الغربية، إثر استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال، منذ مايو الماضى، وأن مسؤولين فى المستوى السياسى انتقدوا قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلى تامير يدعى بسبب سلوك قواته، خوفا من أن ذلك سيؤدى إلى تصعيد فى الضفة الغربية.

وذكرت تقارير إسرائيلية وغربية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالى بينيت، يعتزم تقديم «بادرات حسن نيّة جوهرية وملموسة» تجاه الفلسطينيين، لكسب ثقة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى الملفّ الإيرانى.

ونقلت التقارير عن مصادر أمنيّة إسرائيليّة قولها إن الملفّ الفلسطينى جاء فى المرتبة الثالثة فى مباحثات بينيت مع مدير عام الاستخبارات المركزية الأمريكية «سى آى إيه» وليام بيرنز، يوم الأربعاء الماضى، التى ركّزت بالأساس على إيران.

وذكرت أن بينيت يحاول التعلّم من أخطاء سلفه، بنيامين نتنياهو، فبدلا من مواجهة الرئيس الأمريكى، مثلما فعل نتنياهو تجاه الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، يبذل بينيت جهودًا كبيرة لتطوير علاقة لصيقة ببايدن.

جنازة الفلسطينى عماد دويكات الذى قتلته قوات الاحتلال بالقرب من الخليل

ونقل موقع «واللا» الإسرائيلى عن مسؤولين إسرائيليين أن لقاء بينيت وبيرنز يأتى فى إطار التجهيزات للقاء بينيت والرئيس الأمريكى جو بايدن، المقرّر أن يعقد فى وقت لاحق من هذا الشهر فى واشنطن.

يأتى ذلك فيما أصدر المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقريره الأسبوعى عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن حكومة إسرائيل تمارس الخداع والكذب فى ادعاءاتها السماح للفلسطينيين البناء فى مناطق (ج).

حواجز عسكرية للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحرم الإبراهيمى

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم هذا الأسبوع المصادقة على مخطط لبناء 2200 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية المحتلة، بما فى ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية، مقابل السماح ببناء ألف منزل فلسطينى فى المناطق المصنفة (ج) فى الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، وذلك فى أول خطوة تتخذها حكومة بينيت فى عهد جو بايدن.

وتأتى المصادقة على المخطط الاستيطانى الذى يعتبر الأكبر منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، خلال جلسة يعقدها «المجلس الأعلى للتخطيط والبناء» فى «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا عقب أداء صلاة الجمعة فى الحرم الإبراهيمى

أما الوحدات الاستيطانية الجديدة فتشمل المستوطنات «بيت إيل» (58 وحدة استيطانية)، ومستوطنة «هار براخا» (286 وحدة استيطانية)، و«كفار عتصيون» (292 وحدة)، و«كرنى شومرون» (83 وحدة)، و«جفعات زئيف» (42 وحدة)، و«ألون شفوت» (105 وحدات)، و«بركان» (28 وحدة)، و«معاليه مخماش» (14 وحدة).

كما سيتم المصادقة على بناء 1315 وحدة استيطانية جديدة فى مناطق متفرقة فى الضفة المحتلة ليس فقط فى الكتل الاستيطانية، ولكن فى الأماكن التى تعتبر معزولة (عن المستوطنات الكبرى) بالضفة، بما فى ذلك ما يسميه بالبؤر الاستيطانية العشوائية.

فلسطينيون يؤدون الصلاة بالقرب من الحرم الإبراهيمى

وللتغطية على هذه الخطوة وكجزء من سياسة خداع الرأى العام الدولى، بحسب التقرير الفلسطينى، سربت الحكومة الاسرائيلية أخبارا تفيد بأن سلطات الاحتلال سوف تسمح للفلسطينيين ببناء ما يتراوح بين 800 و1000 شقة سكنية فى المناطق (ج) والتى تخضع بشكل مباشر للسيطرة الإسرائيلية، رغم أن الإعلان هذا قد ينتهى كما فى السابق ببناء مبانٍ لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ما يعنى أنه معد مسبقا للتسويق فى الداخل الفلسطينى وللتسويق الخارجى وليس للتنفيذ، خاصة أن للفلسطينيين تجارب سابقة فى هذا المجال، فالجميع يذكر أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو كانت قد أعلنت عام 2019 عن السماح ببناء 900 وحدة سكنية للفلسطينيين إلا أنّه تبين عام 2020 بأنّ الإدارة المدنية لم تسمح ببناء سوى 6 وحدات سكنية ليس أكثر. كما يذكر الجميع أن سلطات الاحتلال كانت قد أعلنت عام 2017 الموافقة على بناء 5 آلاف وحدة سكنية للفلسطينيين، إلا أنّ الخطوة تمّ تجميدها على يد رئيس الحكومة آنذاك بنيامين نتنياهو. وبيّنت الإحصائيات الصادرة حسب مصادر عبرية أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال منحت 21 تصريح بناء فقط للفلسطينيين من أصل 1485 طلب تمّ تقديمه بين عامى 2016- 2018، فيما أصدرت بنفس الفترة 2147 أمر هدم بحق فلسطينيين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع أسبوعي للحكومة الإسرائيلية

يذكر أن سلطات الاحتلال، وحسب مصادر محلية وأممية متطابقة، بما فيها أحدث تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، هدمت منذ مطلع العام 2021 ما لا يقل عن 421 مبنى من المبانى التى يملكها الفلسطينيون، بما فيها 130 مبنى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 592 شخصًا، من بينهم نحو 320 طفلًا، فى مختلف أنحاء الضفة الغربية، ما يمثل زيادة قدرها 24% فى عدد المبانى المستهدفة وزيادة تقارب 110% فى استهداف المبانى المموّلة من المانحين وارتفاعًا يربو على 50% فى عدد السكان المهجّرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020، وهدمت كذلك منذ بداية العام أيضا أكثر من 81 مبنى بالقدس الشرقية، منذ بداية العام الجارى ما ضاعف من مخاطر إخلاء مئات الفلسطينيين من منازل يقيمون فيها منذ عقود طويلة فى حى الشيخ جراح وبلدة سلوان لصالح المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية، التى ازداد نشاطها فى القدس الشرقية على نحو غير مسبوق.

أقارب عماد دويكات خلال جنازته بالقرب من مدينة الخليل

وقال مجلس المستوطنات بالضفة الغربية إن نفتالى بينيت، رئيس الحكومة الإسرائيلية، لم يوافق على خطط بناء استيطانى كان وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس قد وافق على تنفيذها، ما جعل المستوطنين يشعرون بالاستياء إزاء سياسات بينيت، خاصةً فى أعقاب ما نشر عن السماح ببناء ألف وحدة سكنية للفلسطينيين فى مناطق (ج) وقرروا الاحتجاج أمام مكتب بينيت.

بحسب التقرير الفلسطينى، يعتزم الصندوق القومى اليهودى تنفيذ مخطط استيطانى خطير يستهدف توسعات كبيرة للمستوطنات فى الضفة الغربية، وطرد مئات وربما آلاف الفلسطينيين من منازلهم وخاصة فى القدس الشرقية، حيث تم تخصيص 100 مليون شيكل لتسجيل أراض فى إسرائيل والأراضى المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وسيصادق مجلس إدارة الصندوق القومى اليهودى على هذه الخطة فى الأيام المقبلة، ربما فى 19 أغسطس الجارى. وفى هذا السياق قالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية إن الصندوق القومى اليهودى يتحول إلى الصندوق القومى للمستوطنين. ومن شأن قيام الصندوق القومى اليهودى بذلك أن تؤدى إجراءات التسجيل إلى تجريد واسع النطاق للفلسطينيين، كما هو الحال فى الشيخ جراح وسلوان.

ويهدف المشروع إلى البحث فى سجلات الصندوق القومى اليهودى عن الأراضى والصفقات التى لم يتم استكمالها أو تسجيلها فى مكتب تسجيل الأراضى، ومحاولة استكمالها وتسجيلها، فوفقًا للصندوق فإنه توجد فى سجلاته حوالى 17000 ملف من المستندات التى بينها مستندات تشهد على الصفقات والممتلكات التى يمكن تنفيذها. ومن بين تلك الملفات التى سيتم فحصها وتسجيلها هناك حوالى 530 ملفا فى الضفة الغربية و2050 ملفا فى القدس الشرقية مساحتها 2500 دونم تم شراؤها أو كانت قيد الاستحواذ من قبل الصندوق القومى اليهودى قبل عام 1948.

وكان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان قد دعا إلى إعلان الصندوق القومى اليهودى منظمة إرهابية فى ضوء نشاطاته الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفى ضوء توجه مجلس إدارة الصندوق تسجيل أراض وعقارات فى الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها تعود لملكيته أو لملكية يهودية سواء قبل العام 1948 أو بعد العام 1967 بكل ما ينطوى عليه ذلك من مخاطر توسيع كبير للمستوطنات ومن مخاطر طرد مئات وربما آلاف الفلسطينيين من منازلهم، على غرار ما يجرى فى الشيخ جراح وسلوان وغيرها من أحياء القدس الشرقية.

ولا تتوقف آلة الاستيطان عن العمل لتهيئة الشروط المناسبة لعمليات ضم واسعة لأراضى الفلفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وذلك من خلال شق طرق جديدة تخدم المستوطنين بالدرجة الرئيسة وتسمح بربط المستوطنات بمناطق الداخل دون المرور بمناطق سكنية فلسطينية فى الضفة كما هو شارع التفافى حوارة فى محافظة نابس وشارع 45 فى محافظة القدس، وغيرها من الشوارع الالتفافية التى يصل عددها إلى ثمانية. فقد قدم أهالى قرى جبع وقلنديا وكفر عقب والرام ومخماس وبرقة اعتراضات ضد مخطط الشارع الالتفافى رقم 45 على أراضيهم والذى يخدم الاستيطان والمستوطنين، وقالوا فى الاعتراض إن استخدام هذا الشّارع مخصّصٌ لكى يُقتصر فقط على تنقّلات المستوطنين من الضفّة الغربية باتّجاه الداخل الفلسطينى فى تجاهلٍ لاحتياجات المواطنين الفلسطينيّين، وفى تعارضٍ مع القوانين والأنظمة المعمول بها فى المناطق الخاضعة للاحتلال، حيث إن شارع 45 مخطّط من أجل خدمة جمهور المستوطنين على حساب الفلسطينيّين الذين يعتبرون سكانًا محمييّن بموجب القانون الدُّولى. ويعترض على هذا المشروع جمعيات مناهضة للاستيطان فى إسرائيل تؤكد أن إقامة المستوطنات والمنظومات المحيطة بها قد شوشت ولا تزال تشوّش حياة الفلسطينيّين بصورة تمسّ جميع مناحى حياتهم.

وفى سياق عمليات التهويد الجارية فى القدس، أصدرت سلطات الاحتلال مناقصة سرية لبناء جسر باب المغاربة، وطولب مقاولون تقدموا لمناقصة بناء جسر باب المغاربة، الموصل بين باحة حائط البراق إلى الحرم القدسى الشريف ويستخدم لاقتحام قوات شرطة الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، بالتوقيع على بند سرى بخصوص أعمال بناء الجسر. وجاء فى البند السرى «أتعهد بهذا بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات السرية وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم نشر وعدم كشف بأى طريقة كانت أمام أى شخص أو هيئة وكل ذلك لفترة غير محدودة»، حسبما كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية. وأصدر المناقصة ما يسمى «صندوق تراث حائط المبكى»، المسؤول عن حائط البراق من قبل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. ونص الملحق «ح» فى المناقصة على الالتزام بالحفاظ على سرية المناقصة كلها. وجاء فى تعقيب «صندوق تراث حائط المبكى» أنه «نعمل بموجب توجيهات مكتب رئيس الحكومة». ونقلت الصحيفة عن مسؤول ضالع فى هذه القضية قوله إن «الحل من أجل بناء الجسر الآمن والقانونى موجود بأيدى رئيس الحكومة وعليه أن يقرر إذا كان يعمل لدى ملك الأردن أو من أجل الجمهور فى حائط المبكى».

وفى مدينة الخليل تجرى كذلك عمليات تهويد، فقد شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروع تهويدى يشمل ممرات وساحات ومصعدا لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمى فى الخليل. ويهدف الاحتلال إلى الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، وقد تم تخصيص 2 مليون شيكل حتى الآن لتمويل المشروع التهويدى. وينفذ هذا المشروع قسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الأمن الإسرائيلية وتحت إشراف ما تسمى «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال، ومن المتوقع أن يستمر حوالى ستة أشهر. ويشمل المشروع التهويدى إقامة ممر وطريق لتسهيل وصول المستوطنين مشاة وبسياراتهم إلى المسجد الإبراهيمى، إلى جانب إقامة مصعد لذات الغرض. وكانت محاكم الاحتلال قد رفضت، فى إبريل الماضى، طلبا فلسطينيا بتجميد بناء مصعد كهربائى فى المسجد. ويهدد هذا المشروع التهويدى بوضع اليد على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمى وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى «الإدارة المدنية» التابعة للاحتلال.