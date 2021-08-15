أوليمبية أسترالية بلا رعاة.. «رايلي داي» من السوبر ماركت إلى طوكيو

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«لديها قلب كبير.. ولكن ليس لها رعاة»، بهذه العبارة استطاع أحد مذيعى القناة السابعة الأسترالية حشد الدعم للعداءة رايلى داى، التي ذهبت إلى اليابان بلا رعاة للمشاركة في منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

على الرغم من أن الفتاة البالغة 21 عامًا لم تتأهل لنهائى سباق 200 متر سيدات، إلا أن قصتها ألهمت المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعى في أستراليا، لأنها لم تعتمد على ممولين ولا رعاة لتمويل رحلتها أو الدفع لمدربيها.

قبل السفر إلى طوكيو، عملت رايلى داى لمدة 3 سنوات في أسواق Woolworths الأسترالية الشهيرة، واستقطعت من راتبها لتمويل رحلتها إلى طوكيو، ما جعلها تصرخ في وجه أحد المذيعين الذي ألمح إلى تراجع أدائها في أحد السباقات.

العداءة الأسترالية رايلى داى

لم يتوقع بروس ماكافانى، مذيع القناة السابعة الأسترالية، صراخ المتسابقة الصغيرة رايلى داى، التي بادرته بعبارة نابية في الميكروفون عند مناقشة أدائها، ثم قالت: «هذا السباق كان الأفضل على الإطلاق منذ هذا الصباح، لقد دخلت في الأجواء».

أضافت: «آمل أن يكون هذا هو أسرع سباق حتى أتمكن من الوصول إلى النهائى»، لكنها لم تنجح في تحقيق طموحها، وودعت المنافسة من الدور نصف النهائى، لتقول: «أريد أن أكون الأفضل، ولن يمنعنى شىء من أن أكون كذلك».

أمام المذيع بروس ماكافانى، قالت رايلى داى: «إذا كنت تريد متابعة قصتى، فإن حسابى على إنستجرام هو (وأشارت إلى عنوانه). هذا هو المكان الذي أنشر فيه معظم نشاطى. فإذا كنت تريد المتابعة، فهذا هو المكان الذي أتواجد فيه».

بعد تصريحها هذا، تضاعف عدد متابعى حساب رايلى داى 3 مرات، بينما قال مذيع القناة السابعة الأسترالية جيسون ريتشاردسون: «هيا يا رجال نقف وراء هذه الشابة». وأضاف: «نعم سأحرجكم، نريد من أستراليا أن تبدأ في دعم هذه الشابة».

ومضى المذيع الأسترالى في حشد الدعم للاعبة: «أنتِ تعملين في Woolworths، وأعلم أنك تقومين بالتسوق من أجل جون، العجوز البالغ 90 عامًا ولا يقوى على الإبصار، أنت تفعلين هذا كل أسبوع.. لديك قلب كبير، لكن ليس لديك رعاة!».

وعلى موقع «لينكدإن»، نشر حساب متجر Woolworths رسالة دعم لرايلى داى: «عضوة فريقنا تمثل بفخر أستراليا في أوليمبياد طوكيو، رايلى موظفة محبوبة في فريق متجر بيوديسرت في ولاية كوينزلاند، ومعروفة بالتفانى في خدمة عملائنا».

وأضاف: «على مدار 18 شهرًا الماضية، ساعدت جون، الرجل البالغ 90 عامًا ويعانى من إعاقة بصرية، في رحلته الأسبوعية إلى المتجر، حتى إنها حفظت قائمة مشترياته الخاصة، وتتواصل معه أيام الآحاد إذا لم يحضر بنفسه للمتجر».

وتابع: «عندما تحصل الفتاة الطموحة، الملقبة بـ(طلقة بيوديسرت)، على إجازة، فإنها تعمل بلا كلل في مسارها الصحيح، وتتدرب لمدة 3 ساعات على الأقل يوميًا وعلى مدار 6 أيام في الأسبوع. نحن فخورون برؤيتها تمثل أستراليا في أوليمبياد طوكيو».