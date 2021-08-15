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«زي النهارده».. جيش بنجلاديش ينقلب على مجيب الرحمن ويقتله 15 أغسطس 1975

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«زي النهارده».. جيش بنجلاديش ينقلب على مجيب الرحمن ويقتله 15 أغسطس 1975 «زي النهارده».. جيش بنجلاديش ينقلب على مجيب الرحمن ويقتله 15 أغسطس 1975

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يعد مجيب الرحمن، المؤسس الحقيقى لدولة بنجلاديش، بعد انفصالها عن باكستان في 1971، وهو مولود في 17 مارس 1920 في قرية تونجيبار ودرس بمدارس الإرساليات التبشيرية، والتحق بجامعة كلكتا ثم جامعة دكا ودرس القانون، تزعم «مجيب» حزب «رابطة عوامى» التي تضم غالبية البنغاليين والذى عمل على استقلال باكستان الشرقية بدعم الهند، العدو اللدود لباكستان، وفى ديسمبر 1970 أجريت الانتخابات التشريعية في باكستان كأول تجربة ديمقراطية بعد الاستقلال وفاز حزب «رابطة عوامى» بالأغلبية، مما كفل لمجيب تشكيل الوزارة ورئاستها وتفجرت الخلافات بين شطرى الدولة واشتعلت الحرب الأهلية في مارس 1971، وتدخل الجيش والشرطة الباكستانية في الشطر الشرقى وسقط مئات الآلاف من القتلى البنغاليين وتم إعلان قيام دولة بنجلاديش في 17 إبريل 1971.وبدعم هندى تعرض الجيش الباكستانى لهزيمة كبيرة في الشطر الشرقى، وسافر مجيب إلى لندن،وعقد مؤتمرًا صحفيًا هناك، ثم انتقل إلى العاصمة الهندية، ثم عاد إلى دكا، وقرر أن يتولى رئاسة الوزراء بنفسه، وأصدر دستورًا مؤقتًا جمع فيه كل السلطات بيده وجعل منصب رئيس الجمهورية شرفيا وتولّى وزارات الدفاع والداخلية والإعلام وشؤون مجلس الوزراء، فكان هو الحاكم الفعلى لبنجلاديش، ثم تولى الرئاسة في يناير 1975، وجمع السلطات في يديه واعتمد نظام الحزب الواحد، ولاحق المعارضة وجمّد الدستور وأعلن حالة الطوارئ، وبسبب هذا و«زي النهارده»فى 15 أغسطس 1975 قام العسكريون بانقلاب ضده وقتلوه.

المصرى اليوم

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