«زي النهارده».. مصرع عالمة الذرة سميرة موسى في حادث غامض 15 أغسطس 1952

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في قرية سنبو الكبرى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وفى الثالث من مارس ١٩١٧م، ولدت سميرة موسى لتنضم إلى ست شقيقات أخريات، وشقيقين، وبدأت دراستها بمدرسة سنبو الأولية،وحفظت أجزاءً من القرآن، ثم التحقت بمدرسة قصر الشوق الابتدائية بالقاهرة، ثم مدرسة بنات الأشراف الثانوية، وكان ترتيبها الأولى في الابتدائية والثانوية، واختارت كلية العلوم بجامعة الملك فؤاد الأول(القاهرة) وحصلت على البكالوريوس في ١٩٤٢ بترتيب الأولى على الدفعة، وساندها الدكتور مشرفة لتكون أول معيدة بالكلية ودافع عن تعيينها بشدة رغم احتجاجات الأساتذة الإنجليز، وسافرت إلى إنجلترا، ثم أمريكا للدراسة وحصلت على شهادة الماجستير،ودرست الإشعاع النووى، وحصلت على الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة، ثم إلى أمريكا لتدرس في جامعة«أوكردج» بولاية تنيسى وأتيحت لها فرصة إجراء بحوث بمعامل جامعة سان لويس بولاية ميسورى الأمريكية، وتلقت عروضاً للبقاء هناك، لكنها رفضت،أما صاحب الفضل على سميرة فهو والدها الحاج موسى على الذي شجعها ودعمها وحط الرحال بها في القاهرة ليكون إلى جوار ابنته، ونشر لها على نفقته كتابها الأول في «الجبر» ومنحها كل الثقة في السفر للخارج للدراسة أما عن ظروف مصرعها في هذا الحادث الغامض في أمريكا «زي النهارده» في ١٥ أغسطس ١٩٥٢، وقبل عودتها بأيام وبعد زيارتها لمعامل نووية في كاليفورنيا في ذلك اليوم، وفى طريق عودتها ظهرت سيارة نقل صدمت سيارتها،وألقت بها أسفل الجبل،وكانت هناك شكوك بأن الحادث مدبر،خاصة بعد إعلانها أنها تستعد للقيام بدراسات مهمة غير أن أحداً لم يستطع تأكيد هذه الشكوك لكن في أحد مقالاته في الأهرام كتب عادل حمودة يقول:«إنه نجح في الحصول على ملفاتها في الإدارة الأمريكية، وقال إنهم ألحوا عليها في أمريكا أن تبقى، وأن يمنحوها الجنسية الأمريكية ولكنها رفضت»كما أن عبدالله بلال في كتابه«اغتيال العقل العربى»أكد أن الموساد هو الذي اغتالها،وفى مقال للناقد الراحل رجاء النقاش في مجلة الشباب قال«كانت سميرة تركب سيارتها مع زميل لها قيل إنه هندى وفجأة هوت السيارة من قمة جبل وماتت سميرة ونجا زميلها الهندى الذي قفز من السيارة واختفى إلى الأبد ولم يعرف أحد عنه شيئاً حتى الآن».