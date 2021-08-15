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«القوة الضاربة» تتوعد مهربي الوقود قبل انفجار لبنان: «سنأخذ دور الدولة لنضرب دون رحمة»

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«القوة الضاربة» تتوعد مهربي الوقود قبل انفجار لبنان: «سنأخذ دور الدولة لنضرب دون رحمة» «القوة الضاربة» تتوعد مهربي الوقود قبل انفجار لبنان: «سنأخذ دور الدولة لنضرب دون رحمة»

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قبل وقوع انفجار صهريج مازوت شمالي لبنان الذي خلف عشرات القتلى والمصابين، أعلنت «القوة الضاربة» في شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي في عكار، عن قرارها مصادرة أي شاحنة وقود تمر عبر البلدة لصالح المولدات.

وقالت «القوة الضاربة» في بيانها الأول، الذي أوردته صحيفة «الأخبار»، أمس السبت: «بعد تكرار مرور الشاحنات والآليات ليلا عبر مجدلا، وبعد توقف مولدات الاشتراك 24/24 بسبب شح مادة المازوت، وفي ظل وجود حالات مرضية من غسيل كلى وأوكسجين للمرضى، فإننا سنصادر صهاريج المازوت».

وأضافت أن «العديد من ضباط المؤسسات العسكرية في الشمال هي التي تغطي عمليات التهريب وبغطاء سياسي، إذ يتم الدفع للعديد منهم في سبيل تسهيل التهريب، ويدير طرقات التهريب نجلا نائبين من عكار».

واعتبرت «القوة الضاربة» أن هذه الخطوة «تأتي بتوجيهات من رؤساء بلديات محلية وبتوجيهات مباشرة من نواب، للإيحاء بأن الشركات لن تسلم عكار، فيتسنى لهم تهريب هذه الصهاريج إلى الداخل السوري».

وتابعت: «بعد التثبت وتصوير فيديوهات كثيرة تظهر نقاط التفتيش التابعة للمؤسسة العسكرية والتي تتم عبرها عمليات تهريب الصهاريج إلى الداخل السوري، ارتأينا أن نأخد دور الدولة في المرحلة المقبلة وأن نضرب بيد من حديد ودون رحمة، فالرؤوس أينعت وقد حان قطافها».

وتوجهت في بيانها إلى نواب المنطقة واصفة إياهم بأنه «امتهنوا التهريب إلى الداخل السوري»، قائلة: «صهاريجكم ومصالحكم سيتم استهدافها بالنار وسيتم استهداف أبنائكم»، داعية أبناء عكار إلى مؤازرة وحماية عناصرها.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، صباح اليوم الأحد، مقتل 20 شخصا على الأقل في انفجار شمالي البلاد.

وأفاد الدفاع المدني اللبناني، صباح اليوم الأحد، بانفجار صهريج مازوت في تليل عكار، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد للانفجار وعدد من الجثث المحترقة، وجرى تداول مقاطع تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى المستشفيات.

المصرى اليوم

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