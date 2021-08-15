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مقتل 20 شخصًا في انفجار صهريج مازوت شمالي لبنان ()

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مقتل 20 شخصًا في انفجار صهريج مازوت شمالي لبنان (فيديو) مقتل 20 شخصًا في انفجار صهريج مازوت شمالي لبنان ()

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أعلن الصليب الأحمر اللبناني مقتل 20 شخصا على الأقل في انفجار شمالي البلاد.

وأفاد الدفاع المدني اللبناني، صباح اليوم الأحد، بانفجار صهريج مازوت في تليل عكار، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للانفجار وعدد من الجثث المحترقة، وجرى تداول مقاطع تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى المستشفيات.

وأفاد وسائل إعلام محلية بأن الانفجار أدى لإصابة نحو 50 شخصا، مشيرا إلى أن بعض الإصابات بالغة وأخرى طفيفة، فضلا عن انتشال 7 أشخاص من تحت الركام.

ودعت كل من مستشفى «معن يوسف» ومستشفى «رحال» في عكار المواطنين إلى التبرع بالدم من جميع الفئات.

المصرى اليوم

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