«فرعوني وإسلامي وعسكري».. أزياء «الأزهري الصغير» تعجب المصريين

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تركت أزياء الأطفال المشاركين في حفل تكريم مسابقة «الأزهرى الصغير»، موجة إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعى، بفضل تنوعها وتعبيرها عن الهوية المصرية في مراحل مختلفة من التاريخ، فظهرت الطفلات بملابس فرعونية وتيجان، وارتدى الأطفال زيًا عسكريًا، فيما ارتدت الفتيات أزياء فضفاضة وأحجبة.

وقال الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، خلال حفل تكريم الفائزين في مسابقتى «المعلمة القدوة» و«الأزهرى الصغير»، الذي أقيم ‏تحت رعاية الإدارة العامة لرياض الأطفال التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية: «‏نحتفل اليوم بتكريم ‏الفائزين، فطالب الأزهر يجب أن يكون قدوة، ومعلمة الأزهر يجب أن تكون قدوة».

أزياء الأطفال المشاركين فى حفل تكريم مسابقة الأزهرى الصغير

وعلى موقع «فيسبوك»، أبدى متابعو صفحة الأزهر الشريف إعجابهم بملابس الأطفال المكرمين. وقال محمد حسن: «فكرة الزى المصرى القديم والانتماء لموروث حضارتنا، فكرة عظيمة، تقول الكثير عن المستقبل والأجيال القادمة، وبدلا من التنشئة على الانفصال الوجدانى والشعورى عن بلدهم وتاريخهم نتيجة لفهم خاطئ، يجرى تنشئتهم على الانتماء للوطن ومهابة تاريخه. شغل مبدع من الأزهر».

ونالت صورة طفلة ترتدى زيا فرعونيا وتاجا على الرأس نحو 5 آلاف إعجاب وألفى تعليق، وشاركها نحو 4 آلاف مستخدم، وقال متابع يدعى إسلام حفظى: «أزهر تزهر، فخور بكونى أنتسب لهذا الصرح الشامخ، الجدار المنيع في وجه خفافيش الظلام ومتاجرى الأديان والأوطان»، وأبدى متابع آخر إعجابه بزى الطفلة وسأل: «من فين ممكن أجيب فستان زى كده لأختى الصغيرة ونفس الإكسسوارات».

وقال وكيل الأزهر إن الأزهر الشريف مؤسسة تعليمية ودعوية لها مهمة جليلة؛ وهى ‏الحفاظ على الشريعة الإسلامية واللغة العربية، وكى يؤدى الأزهر هذه الرسالة على ‏أكمل وجه؛ يدرك ‏القائمون عليه أهمية التعليم، فقد اتخذنا، ‏خلال المرحلة الماضية، ‏خطوات جادة نحو تطوير التعليم الأزهرى وتحديث المناهج الدراسية بما يتواكب ‏مع العصر، ‏وهناك تطور تكنولوجى، على أرض الواقع،‎ ‎نهدف من خلاله إلى الارتقاء ‏بأداء المعلمين ورفع ‏المستوى العلمى للطلاب في ظل الظروف الحالية.

أزياء الأطفال المشاركين فى حفل تكريم مسابقة الأزهرى الصغير

وأكد وكيل الأزهر أنه تابع الهدف النبيل الذي من أجله تم الاحتفال بالمعلمات اللاتى أظهرن ‏‏تميزًا وإبداعًا مع الطلاب، بجانب تفعيل منظومة التعليم عن بعد، عبر المنصات الإلكترونية، ما يقدم في النهاية طالب أزهرى مبدعٌ منتمٍ ومحبٌّ لوطنه، موضحًا أنه كان يجب تكريم جميع ‏‏المعلمات المشتركات فكلهن يستحق لقب المعلمة القدوة، وكل معلمة رياض أطفال تستحق الفخر ‏‏بدورها في بناء المجتمع لحثهن على الاستمرار في العطاء.

يذكر أن الهدف من المسابقتين هو تحفيز المعلمات وغرس روح التنافس الإيجابى بينهن‏‏؛ فكل معلمة هي الأم البديلة للطفل، لأن الطفل مستقبل الأمة، فهذه ‏‏المسابقة ‏تستهدف تحفيزهن لحفظ كتاب الله وتلاوته والمداومة على حفظه، علمًا بأن عداد ‏‏المتقدمات ‏لمسابقة «المعلمة القدوة» بلغ 950 معلمة، تم تصفيتهن داخل كل محافظة ‏‏لاختيار ‏أفضل 27 معلمة.

وبلغ عدد الأطفال ‏المتقدمين لمسابقة «الأزهرى الصغير» 3500 ‏‏طالب وطالبة، تم تصفيتهم لاختيار أفضل 81 ‏طفلا على مستوى المناطق الأزهرية، وتم ترشيح الطفل ‏‏الأول من كل منطقة للتصفية النهائية عن ‏طريق لجنة شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية عبر الإنترنت ‏‏‏«أون لاين» لاختيار العشرة ‏الأوائل من بين المتقدمين.‏