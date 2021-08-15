أخبار عاجلة

رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو) -
كارتيرون يرد رسميا على رحيله من الزمالك بعد التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
سمية الخشاب ترد بشأن الصورة الغامضة والتحقيق معها من قبل نقابة الممثلين -
هاني شاكر يتألق على مسرح المحكي والجمهور يردد معه الأغاني (صور) -
حمادة أنور: سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة في تاريخ الأهلي -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
نجوم فيلم «200 جنيه» يحتفلون بالعرض الخاص قبل طرحه فى دور العرض (صور) -
محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بايدن يعقد مؤتمرًا مع فريقه الأمني بشأن الوضع في أفغانستان

Print
بايدن يعقد مؤتمرًا بالفيديو مع فريقه الأمني بشأن الوضع في أفغانستان بايدن يعقد مؤتمرًا مع فريقه الأمني بشأن الوضع في أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت مؤتمرا مع فريقه الأمني لمناقشة الجهود الراهنة لإدارته لتقليص الوجود الأمريكي في أفغانستان والذي يواجه وضعا أمنيا متدهورا في ظل اقتراب حركة طالبان من السيطرة على البلاد بأكملها.

وأشار مسؤول بالبيت الأبيض اليوم إلى أن بايدن ونائبته كامالا هاريس ناقشا مع أعضاء إدارته ومن بينهم أنتوني بلينكن وزير الخارجية ولويد أوستن وزير الدفاع تخفيض وجود المدنيين الأمريكيين بأفغانستان.

وأوضح المسؤول أن الفريق ناقش كذلك تطورات الموقف الأمني في تلك الدولة إضافة إلى الإجلاء الآمن للمتقدمين بطلبات هجرة خاصة للولايات المتحدة.

ونوه إلى أن من بين المشاركين في مؤتمر الفيديو مارك ميلي رئيس هيئة أركان الجيش ورون كلين كبير مسئولي البيت الأبيض وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» قد أفادت بأنه تم إرسال قوة قوامها 3000 جندي إلى أفغانستان للمساعدة في إجراء خفض كبير في أعداد الموظفين بالسفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابول، كما تم توجيه هؤلاء الموظفين بالبدء في التخلص من المواد الحساسة التي قد يساء استخدامها في الدعاية المضادة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"

بالفيديو.. القصف الإسرائيلي يستهدف قطاع غزة مجددا

بالفيديو.. القصف الإسرائيلي يستهدف قطاع غزة مجددا

بالفيديو.. مواصلة عمليات الإجلاء من مطار كابل

بالفيديو.. مواصلة عمليات الإجلاء من مطار كابل