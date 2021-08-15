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ملحم بركات.. جوجل يحتفل بمولد الفنان الللبناني الراحل

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ملحم بركات.. جوجل يحتفل بمولد الفنان الللبناني الراحل ملحم بركات.. جوجل يحتفل بمولد الفنان الللبناني الراحل

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احتفل محرك البحث جوجل اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 بمولد ملحم بركات الملحن والمطرب اللبناني الشهير الذي ملأ الدنيا وشغل الناس خلال الفترة من 1962 حتى وفاته عام 2016.

ملحم بركات هو ملحن ومطرب لبناني ويعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب. وأضاف ملحم بركات للأغنية العربية المعاصرة بأسلوبه اللحني الخاص وأدائه الفنى الذي يجمع بين الأصالة والتطوير والقدم والتجدد.

وولد ملحم بركات في كفرشيما إحدى ضواحي بيروت الجنوبية في أغسطس 1942، ظهرت موهبته منذ الصغر حتى أنه، وضع نشيدا لمدرسته وظل يغني في حفلات المدرسة وفى تجمعات العائلة والأصدقاء ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العالي للموسيقى ودرس الغناء الشرقي والعزف على العود.

حقق ملحم بركات أحد أحلامه ووقف على خشبة مسرح الأخوين رحباني المسرح الذي أخرج المطربة الأبرز في لبنان وأحد أهم المطربين العرب فيروز وتميز ملحم بركات باحساسه العالي وقدراته الصوتية الخاصة ثم عمل مع المسرحي الكبير والملحن اللبناني روميو لحود.

ولحن ملحم بركات لكبار المطربين اللبنانيين مثل وديع الصافي وسميرة توفيق وصباح إضافة إلى ماجدة الرومي. ومن ألحانه الهامة «المجوز الله يزيدو» و«ليش لهلق سهرانين» اللتان غنتهما صباح و«اعتزلت الغرام» لماجدة الرومي. ولملحم بركات أربعة أولاد هم مجد ووعد وغنوة من زوجته الأولى وملحم جونيور من الفنانة مي حريري.

وهاجم ملحم بركات العديد من النجوم اللبنانين بسبب استقرارهم في وغنائهم باللهجة المصرية واتهمهم بالتخلي عن لبنان. وتوفي ملحم بركات عن عمر يناهز 74 عاما في أحد مستشفيات بيروت 28 أكتوبر 2016.

لمشاهدة احتفال جوجل بملحم بركات اضغط هنا

المصرى اليوم

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