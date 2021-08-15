أحمد حسن: مروان محسن رحل إلى هذا النادي

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كشف أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن النادي الجديد الذي سينتقل له مروان محسن، مهاجم الفريق الأولر لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية: «مروان محسن رحل بشكل رسمي عن الأهلي في الميركاتو الصيفي، حيث اللاعب أنهى اتفاقه مع نادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، بشأن انضمامه للفريق في نهاية الموسم الجاري».

وأشار: «الكونغولي والتر بواليا بدأ يستعيد مستواه الفني في المباريات الأخيرة، وأتمنى استمراره مع الأهلي في الموسم المقبل، فهو لاعب مميز»، مضيفًأ :«الحالة الوجحيدة اليت يرحل فيها المهاجم الكونغولي، هي التعاقد مع مهاجم أفضل منه».

يُذكر أن والتر بواليا، أحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى انبي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين