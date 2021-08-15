أمير طعيمة: «الإسماعيلي كان يصارع الهبوط.. وطبيعي الأهلي والزمالك يكسبوه»

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علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب أمير طعيمة، على صفحنه الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «الاسماعيلي بتاع زمان اللي كان بيخرج أحسن لاعيبة في مصر للأسف مبقاش نفس النادي، من أسابيع كان مهدد بالهبوط ودلوقتي بينه وبين اسوان المهدد بالهبوط ٧ نقاط.».

وأضاف: «يعني الطبيعي أن الاهلي والزمالك يكسبوه، اللي مش طبيعي إن الأهلي يتعادل معاه في وقت النقطة فيه بتفرق، مضيفًا: «بعيدًا عن الدخول في النوايا والمؤامرات والخناقة الدايرة دي، الزمالك مخدش من الإسماعيلي ٣ نقاط صعبة، الاهلي اللي فقد نقطتين سهلتين».

وتابع :«ملحوظة.. أنا بحب الإسماعيلي جدا وما بقللش من تاريخه بس هو حاليا نسخة ضعيفة وأتمنى له الرجوع لعهده ويمتعنا زي زمان لأن ده في صالح الكرة المصرية».