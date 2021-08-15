أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث: لمسة واحدة حرمتني من ذهبية الأولمبياد

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أكد أحمد الجندي، الحاصل على الميدالية الفضية في الخماسي الحديث بـ ألومبياد طوكيو، أن الضغط النفسي كان قويًا في المسابقة وأنه بعد انتهاء لعبة السلاح كان «ميت خالص» بسبب هذا الضغط، مؤكدًا أنها كانت أفضل نتيجة له وبالنسبة للألعاب الرقمية هو أمر جيد خاصةً وأن الميدالية الذهب لم تكن بعيدة.

تابع الجندي خلال حواره إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «cbc»، أن لعبة السلاح بها بعض العنف لأنها من «لمسة واحدة» ولكن لا يصل الأمر إلى درجة الأذى، موضحًا أنه لو كان أحرز لمسة واحدة لحصل على الميدالية الذهب.

أوضح الجندي أن صناعة البطل الأوليمبي تكون من عدة اتجاهات وعلى حسب شخصية اللاعب وهل يساعد على التطوير والتحسين أم لا؟ وهذه الشخصية موجودة لدى من لديه هدف ويفعلون ما المفترض فعله للوصول إلى الهدف، بالإضافة إلى أهمية التمارين والالتزام بالنظام وهذا يكون على حسب البطولات لأن الخماسي الحديث يضم أكثر من لعبة.

أضاف البطل الأوليمبي أنه تشرف بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له لأنه كان يحلم بأن يكون في هذه المكانة، موضحًا أنه تكرم سابقًا في المؤتمر الأفريقي بعد فوزه في بطولة أخرى، وأن حلمه لا يجب أن يتوقف على أولوبياد طوكيو.

شدد على أن هدفه القادم هو الميدالية الذهبية خاصةً وأنه سيحصل على خبرات أكبر في الفروسية والسلاح وسيكون الأمر أسهل في القادم وليس في أولمبياد باريس فقط بل جميع المسابقات المقبلة، متابعًا أن فكرة شخصية البطل بها بعض التضحية في الحياة مثل «الخروجات»، ساخرًا بقوله: «أكتر حاجتين بحبهم، النوم والأكل، والطاقة اللي عندي بتوصلني للبيت ومش بخرج كتير أو أسافر كتير وكمان الحرمان من الأكل اللي بحبه».