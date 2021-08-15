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أول الجمهورية في الثانوية الأزهرية «كفيف»: «والدتي كانت تحفظني دروسي.. وأتمنى أن أكون سفيرًا للأزهر»

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شهدت قرية منية المبشرين التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية حالة من الفرح والسعادة عقب حصول الطالب عصام محمد إبراهيم السيد على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية «كفيف».

وقال عصام محمد إنه تلقى اتصالًا من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإبلاغه بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، بمجموع 612 بما يعادل نسبة 97.14٪.

وأضاف عصام أنه ولد كفيفا وتعرض لمشاكل صحية منذ ولادته، موكدا أن أسرته كانت الداعم له منذ صغره، مشيرا إلى أنه «كنت أذهب إلى الكتاب وأسمع الأطفال والشباب وهم يرددون القرآن الكريم وكنت أحفظه من خلال السمع».

واشار عصام إلى أن والدته كانت تقرأ له الدروس وكان يحفظها من خلالها حتى الصف الثالث الإعدادى، مشيرا إلى أنه بدأ في تعلم الحاسب الآلى وأصبح يستطيع التعامل معه، مضيفا أنه لم يكن له وقت محدد للمذاكرة.

وعن إعاقة البصر، قال: «لم تكن عائقا في تحقيق حلمي وحصولي على المركز الأول»، مشيرا إلى رغبته في الالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية لغات فهى لها دور مهم في نشر دعوة الأزهر إلى الدين خارج والحد من التطرف، ورفع شأن الأزهر على مستوى العالم، متمنيا أن يكون سفيرا للأزهر خارج مصر.

المصرى اليوم

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