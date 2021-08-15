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عمرو محمود ياسين بعد فوز على الإسماعيلي: «محدش يتكلم على البطولات الحلال تاني»

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عمرو محمود ياسين بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي: «محدش يتكلم على البطولات الحلال تاني» عمرو محمود ياسين بعد فوز على الإسماعيلي: «محدش يتكلم على البطولات الحلال تاني»

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علق المؤلف عمرو محمود ياسين، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي على الإسماعيلي، في بطولة الدوري.

وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر صفحته الشخصية عبى موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «محدش يتكلم على البطولات الحلال تاني، بعد فضيحة النهارده».

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة جدول تريتب الدوري برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

المصرى اليوم

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