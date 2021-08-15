جومانة ابنة لقاء سويدان: «خضت تجربة التمثيل بالصدفة»

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قالت الفنانة الشابة جومانة ابنة الفنانة لقاء سويدان إنها دخلت التمثيل صدفة وقابلت المخرج طارق رفعت صدفة، وهناك شبه كبير بينها ووالدتها.

وأضافت جومانة مع عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: «نصحية والدتى إنى أكون طبيعية جدا أثناء التمثيل، وأول مشهد لي كان أمام الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل ضد مجهول وكانت تقول لي: انتى مشدوده ليه حاولى تفكى نفسك».

وقالت الفنانة لقاء سويدان في مداخلة هاتفية: «أنا بهنئ كل الشباب اللى موجودين في الاستوديو لأنهم موهوبين ومش معتمدين على أسماء آبائهم، وأنا مبسوطه من جومانة لأنها عاوزة تبقى مختلفة عنى، وبتشتغل على نفسها وعندها استقلالية، والجيل ده مختلف عننا، وبيطور من نفسه، وجومانة ملتزمة جدا وتذهب إلى التصوير قبل ميعادها وتحضر ملابسها».