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وزير الأوقاف: الخطاب الديني الرشيد قضية أمن قومي

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وزير الأوقاف: الخطاب الديني الرشيد قضية أمن قومي وزير الأوقاف: الخطاب الديني الرشيد قضية أمن قومي

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صرح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن من يقرأ ما يحدث على الساحة العالمية من تطورات بعضها في محيطنا الإقليمي وبعضها ربما يراه البعض بعيدًا عنا جغرافيا، غير أن تأثير المتغيرات العالمية في عالم اليوم لم يعد مرتبطا بالبعد المكاني.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات له: «أهل الشر يتناصرون حيث كانوا، ويدعم بعضهم بعضا بكل السبل، ويرى كل منهم في علو صوت أهل التطرف مشجعًا ومحفزًا وداعمًا له، وخاصة من يتدثرون بعباءة الدين ويتخذون منه ستارا وغطاء لتنفيذ ما يكلفون به من هدم وتخريب».

وأشار وزير الأوقاف إلى أن «من يقرأ كل ذلك بعناية يدرك مدى خطورة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة».

واختتم وزير الأوقاف قائلا: «من هنا أؤكد وباطمئنان أن الخطاب الديني الوسطي الرشيد قضية أمن قومي، وأن تفكيك أباطيل وبنى التطرّف وحواضنه مطلب شرعي ووطني، كما أن تقوية الجيش الوطني واجب الوقت، فتحية لقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية، وتحية لكل وطني شريف مخلص لوطنه مستعد للتضحية بالنفس والنفيس في سبيله».

المصرى اليوم

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