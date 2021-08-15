عماد سليمان: نغمة التفويت سيئة جدا.. ولاعبو الإسماعيلي ليسوا في يومهم

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قال عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة بالإسماعيلي، إن نغمة التفويت سيئة جدا وكل الفرق تلعب بنزاهة في الدوري الممتاز.

وأضاف عماد سليمان، في تصريحات تليفزيونية: «لا أستطيع إلقاء اللوم على لاعبي الإسماعيلي، لشعورهم بالاجهاد بعد مباراتي الاهلي وبيراميدز».

وأكمل: «إيهاب جلال من افضل المدربين في مصر ونجحنا في تحسين أوضاع فريق الإسماعيلي تحت قيادته، وأتمنى استمراره معنا».

وأكد: «أشكر لاعبي الاسماعيلي على ما بذلوه خلال لقاء الزمالك، لكنهم لم يكونوا في يومهم».