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الأسبوع في 10 صور: بكاء "ميسي".. ومشاهد مروعة لحرائق الغابات

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الأسبوع في 10 صور: بكاء

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. ما زالت عمليات مكافحة حرائق الغابات المستعرة تجري على قدم وساق، بينما ألقى ميسي كلمة الوداع ليختم مشواره الأسطوري مع برشلونة الإسباني. والمزيد تجدونه في الصور.


1- تأثر أحد طرق منطقة بوزكورت في كاستامونو بتركيا بالأمطار الغزيرة والفيضانات

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2- غزال يتجول وسط دخان كثيف أمام صف من السيارات المحترقة أثناء حريق غابات في جرينفيل بكاليفورنيا

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3- بين الظلام والنور.. صورة تظهر تأثر إحدى المناطق المتأثرة بحرائق الغابات في موغلا بتركيا

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4- يكاد قلبها يتوقف بعد اقتراب النيران من منزلها في قرية جوفز في جزيرة إيفيا باليونان

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5- المتطوعون في مكافحة حرائق الغابات في يحاولون التقاط أنفاسهم في جو ملبد بالدخان والرماد

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6- المروحيات أثناء عملية ملء المياه قبل التوجه نحو بؤر النار والحرائق في جزيرة إيفيا اليونانية

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7- سحابة دخان كثيفة تعتلي سماء كاليفورنيا إثر حرائق الغابات المستعرة

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8- المشهد الأخير لحفل ختام أولمبياد طوكيو 2020

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9- لم يتمالك ميسي دموعه أثناء وداعه فريق الطفولة برشلونة متجهًا نحو باريس سان جيرمان بعد فشل تجديد تعاقده

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10- صاعقة تضرب مركز التجارة العالمي مع مرور عاصفة رعدية في مدينة نيويورك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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