أحمد صالح يكشف أسباب رحيله عن سموحة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال أحمد صالح، المدرب العام لنادي سموحة السابق، إنه رحل بشكل رسمي عن النادي السكندري، عقب مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء الجمعة.

وأضاف أحمد صالح، في تصريحات تليفزيونية: «لقد فوجئت بقرار رحيلي عن سموحة، لا أعرف السبب وراء ذلك، الأجواء كانت جيدة جدا بين الجهاز الفني ولم تكن هناك ازمات بيننا، وأشكر إدارة النادي على الفترة التي قضيتها بصفوف الفريق».

وواصل خلال خلال مداخلته بقناة صدى البلد:«أتمنى التوفيق من الله عز وجل في الفترة القادمة، وأرغب في خوض تحد جديد ولكن كمدير فني بأحد أندية الدرجة الثانية».