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إياد نصار يعلن اختراق حسابه على «تويتر»

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إياد نصار يعلن اختراق حسابه على «تويتر» إياد نصار يعلن اختراق حسابه على «تويتر»

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن الفنان إياد نصار اختراق حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

ونشر «نصار» صورة من حسابه بموقع «تويتر»، وقال إن الحساب تم اختراقه وطالب الجمهور بالإبلاغ عن الصفحة.

يذكر أن الفنان إياد نصار شارك في بطولة فيلم «موسى»، الذي يعرض في السينمات حالياً، ويشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز، وأسماء أبواليزيد، وسارة الشامي، ومحمد جمعة، وصلاح عبدالله، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى، وظافر العابدين، وأحمد حاتم، وسمر مرسى، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث «موسى» حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا في الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب، ويجد البطل نفسه في مواجهة مشاكل عديدة.

المصرى اليوم

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