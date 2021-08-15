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أول الجمهورية في الثانوية الأزهرية: «شيخ الأزهر أبلغني بالنتيجة.. والقرآن الكريم والفهم سر تفوقي»

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في قرية تل روزن بأنشاص الرمل التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، تقيم أسرة الطالب محمود السيد محمود عبدالفتاح، الحاصل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية الشعبة العلمية للثانوية الأزهرية بنسبة تفوق 100٪، ووسط فرحة عارمة كان صاحب المركز الأول يجلس رغم الإرهاق الواضح عليه، جراء المجهود الكبير الذي بذله طوال فترة الامتحانات، والابتسامة لا تفارق وجهه وسط التهاني التي أنهالت عليه من الأصدقاء والجيران.

وقال محمود عبدالفتاح لـ«المصري اليوم» إن لكل مجتهد نصيب، وإن حفظه للقران الكريم هو سر تفوقة، فضلا عن تحمله المسؤولية والكفاح في المذاكرة منذ بدء الدراسة وحتى آخر أيام الامتحانات، مؤكدا أنه اعتمد على مذاكرة دروسه أولا بأول وترك أمر النجاح والتفوق بيد الله، لافتا إلى أنه فور سماعه خبر نجاحه وتفوقه سجد لله شكرا وبكي من فرحته، مؤكدا أن والديه كانا داعمين له، كون والده يعمل معلم خبير لغة عربية بالتربية والتعليم، فضلا عن المجهود الكبير الذي بذلته والدته في توفير مناخ مناسب للمذاكرة والتحفيز المستمر على مراجعة الدروس.

وأضاف أنه منذ المرحلة الابتدائية كان دائما ما يقول لزملائه سأكون من أوائل الثانوية، الأمر الذي دفعه للجد والاجتهاد ومراجعة دروسه أولا بأول واعتماده على الفهم وليس الحفظ، مؤكدا أن أول مكالمة له كانت من فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليخبره أنه ضمن أوائل الثانوية الأزهرية، وكان حينها لم يمتلك نفسه وانخرط في البكاء من الفرحة والسعادة التي عمت أرجاء المنزل والقرية بأكملها، مقدما الشكر والتقدير لفضيلة شيخ الأزهر الشريف على رعايته الكاملة لطلاب المعاهد الدينية، وتوفير الإجراءات الاحترازية الكاملة للوقاية من الإصابة من وخاصة خلال الامتحانات.

وفي نهاية حديثه وجه محمود رسالة لمن أراد التفوق من زملائه، قائلا: «عليكم بحفظ القران الكريم وطاعة الوالدين، والاعتماد على الفهم وليس الحفظ أثناء المذاكرة ومراجعة الدروس»، وأهدى نجاحه لأسرته التي وقفت بجواره ووفرت له الجو المناسب للمذاكرة، مؤكدا أن اتصال شيخ الأزهر بهم لتهنئتهم كان بمثابة تكريم كامل للأسرة، وأنه سوف يلتحق بكلية الطب لتحقيق حلمه وهدفه المنشود.

المصرى اليوم

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