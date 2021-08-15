أحمد زاهر ينفعل على سيدة: «حاسة لو فتحت الحنفية هتطلع لي أنت وبنتك» (تفاصيل)

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أثارت تعليقات إحدي متابعات الفنان أحمد زاهر حالة من الجدل، بعد أن نشر الفنان مجموعة صور من قضاء عطلته الصيفية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلقت إحدي المتابعات على الصور قائلة: «أنا حاسة إني لو فتحت الحنفية هيطلع لي أحمد زاهر وليلى بنته»، وهو التعليق الذي أزعج أحمد زاهر ودفعه للرد عليها قائلًا: «خلاص ما تفتحيش الحنفية ويا ريت تلغي متابعتي الأول».

أحمد زاهر

وينتظر أحمد زاهر عرض فيلمه الفارس، الذي يعد أولى البطولات السينمائية له، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين؛ منهم حسين فهمي، إيمان العاصي، صلاح عبدالله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن تشويقي.