مدير أميان الفرنسي: نتواصل مع اتحاد الكرة للحصول على بطاقة أليو بادجي

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قال جون ويليامز، المدير الرياضي لفريق أميان الفرنسي، إنه سعيد بتعاقد ناديه مع اللاعب السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي.

وأضاف جون ويليامز، في تصريحات تليفزيونية: «للأسف لم تصلنا البطاقة الدولية لبادجي حتى الآن، وفشلنا في التواصل مع مسئولي اتحاد الكرة».

وتابع: «نكثف جهودنا للتواصل مع اتحاد الكرة من أجل سرعة ارسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب ليكون جاهزا للمشاركة في مباراة جانجون».

وأكمل: «نعرف بادجي من فترة لعبه في السويد، والمفاوضات مع الأهلي كانت ودية، الأهلي كان محترفا في مفاوضاته معنا».