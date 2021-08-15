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عصام مرعي: أخشى من تهاون لاعبي أمام دجلة

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عصام مرعي: أخشى من تهاون لاعبي الزمالك أمام دجلة عصام مرعي: أخشى من تهاون لاعبي أمام دجلة

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أكد عصام مرعي، نجم الأسبق، أن المباريات المقبلة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مسابقة الدوري، ستكون صعبة للغاية، خاصة أنه سيواجه فرق تنافس على البقاء بالدوري،

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «المباريات المقبلة للزمالك في مسابقة الدوري صعبة للغاية»، مؤكدًا: «لا توجد أي مباراة سهلة في الدوري».

وأضاف: «أخشى من تهاون لاعبي الزمالك أمام وادي دجلة في المباراة المقبلة»، مضيفًا :«الفريق الدجلاوي، ينافس على البقاء ففي الدوري، لذلك هو سيقاتل من أجل تحقيق الفوز».

يذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع وادي دجلة، الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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