ملك زاهر تكشف سبب اختفائها: «علشان منحرقش نفسنا في المراهقة»

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قالت الممثلة الشابة ملك زاهر إن والدها رأى ضرورة أن تغيب لفترة عن الأضواء حتى «منحرقش نفسنا في فترة المراهقة».

وأضافت ملك مع عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: «عندما قرأت دوري بمسلسل لؤلؤ وافقت أن أعود وهذه هي البداية، وأنا بحب تمثيل ليلى أوى وخاصة مسلسل الفتوة».

وقال الفنان أحمد زاهر في مداخلة هاتفية: «أنا فخور جدا بملك لأنها موهوبة واشتغلت على نفسها وتعبت، وملك أخدت منى كل حاجة في التمثيل إنها بتعيش داخل الشخصية، وليلى موهبة في خفة الدم والكوميدى، وكل واحدة فيهم موهوبة في منطقة معينة».