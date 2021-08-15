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رئيس دولة يعلن عن غضبه علانية من هزيمة أرسنال في افتتاحية الدوري.. من هو؟

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رئيس دولة يعلن عن غضبه علانية من هزيمة أرسنال في افتتاحية الدوري.. من هو؟ رئيس دولة يعلن عن غضبه علانية من هزيمة أرسنال في افتتاحية الدوري.. من هو؟
ألقى باللوم على سوء إدارة سوق الانتقالات

رئيس دولة يعلن عن غضبه علانية من هزيمة أرسنال في افتتاحية الدوري.. من هو؟

"علينا ألا نجد عذرًا للأداء المتوسط أو نقبل به. يجب أن يُبنى الفريق بهدف الفوز والفوز ثم الفوز.". بهذه الكلمات أبدى الرئيس الرواندي، بول كاغامي، امتعاضه وغضبه من هزيمة فريقه المفضل الأرسنال أمام فريق صاعد حديثًا في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق رئيس رواندا المعروف بحبه الشديد للفريق الملقب بـ"المدفعجية" على الخسارة بهدفين نظيفين أمام برينتفورد، الغائب عن الأضواء منذ نحو 74 عامًا، قائلاً في سلسلة تغريدات متتالية: "استحق برينتفورد الفوز وقد فعلوا ذلك. الجماهير لا تستحق نوعًا ما التعود على هذا.. أقول هذا كواحد من كبار مشجعي أرسنال".

وألقى "كاغامي" باللوم على سوء إدارة أرسنال لسوق الانتقالات، موضحًا: "لقد كان صراعًا لمدة عقود - تقلبات وهبوط - المزيد من الهبوط حتى هذه النقطة. ألا يمكن أن يكون لدينا خطة تعمل حقًا؟؟ جزء واحد يجب النظر إليه هو كيفية تعاملنا في السوق، اللاعبون الذين نشتريهم لتنفيذ الخطة".

وأنهى سلسلة تغريداته الغاضبة، بقوله: "علينا ألا نجد عذرًا للأداء المتوسط أو نقبل به. يجب أن يُبنى الفريق بهدف الفوز والفوز ثم الفوز. أنا متأكد من أننا نعلم جميعًا على من يقع العبء الأكبر. آمل أن يعرفوا ذلك أيضًا أو حتى يتقبلوه".

تعلق الرئيس الرواندي الشديد بالنادي الإنجليزي دفع حكومة البلد الإفريقي للتوقيع على عقد رعاية مع نادي أرسنال يتيح لهم عرض كلمة "زيارة رواندا" على الأكمام اليسرى لقمصان الفريق. حيث تهدف رواندا من هذه الخطوة أن تصبح وجهة سياحية عالمية رائدة، وتأمل في جذب الزوار من خلال الظهور مع أحد أكثر أندية كرة القدم شعبية في العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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