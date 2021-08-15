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"بايدن" يوافق على نشر 5000 جندي لتأمين انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من ‏أفغانستان

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"بايدن" يوافق على نشر 5000 جندي لتأمين انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من ‏أفغانستان "بايدن" يوافق على نشر 5000 جندي لتأمين انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من ‏أفغانستان
أكد أنه لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن موافقته على نشر ما يقارب 5000 جندي أمريكي للتأكد من ‏إمكانية إجراء انسحاب منظَّم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد الحلفاء، وإجلاء منظَّم وآمن ‏للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال مهمتها، وأولئك المعرَّضين للخطر مع تقدُّم طالبان.‏

وأوضح الرئيس الأمريكي بايدن في بيان صحفي أمس أنه أمر القوات المسلحة والاستخبارات ‏لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان، ‏مشيرًا إلى أنه وجَّه وزير الخارجية الأمريكي لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة الأفغان الآخرين في ‏سعيهم لمنع المزيد من إراقة الدماء، والسعي إلى تسوية سياسية، إلى جانب التواصل مع أصحاب ‏المصلحة الإقليميين الرئيسيين.‏الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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