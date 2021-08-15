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حفيد محمود ياسين: تعلمت من جدي احترام العمل.. وبدأت التمثيل من غرفتي

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قال الممثل الشاب محمود محمود ياسين إنه منذ فترة طويلة يتمني أن يكون ممثلا، ولم يجد من يؤمن بموهبته في العائلة، وبدأ بالتمثيل في غرفته ولما رأته والدته أقنعت والده.

وأضاف محمود خلال لقاءه مع عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: «تعلمت من جدى الفنان الكبير محمود ياسين الاخلاق، وكان بيتعامل مع أي دور على انه اخر دور بيقدمه ويعطي له اهتمام كبير، واخر اعمالى مسلسل نصيى وقسمتى ٣».

حفيد الفنان محمود ياسين : تعلمت من جدي احترام العمل وبدأت التمثيل من غرفتي

وتابع: «والدى السينارست عمرو محمود ياسين لم يكن يرغب في أن أكون ممثلا، وقال روح اعمل أوديشن الأول، وبعد كده اقتنع بيا لكنه كان مش عاوز حد يقول إنه بيجمالنى فأعطاني دور صغير».

المصرى اليوم

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