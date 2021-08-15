ابن ماجد الكدواني: والدي يدعمني ولم يقف في طريقي لخوض تجربة التمثيل

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قال الشاب يوسف ماجد الكدوانى إن والده يشجعه دائما ويذاكر معه المشاهد.

وأضاف يوسف خلال لقاءه مع عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن أهم ما يميز والدى كممثل أنه يغوص في الشخصيات التي يقدمها.

فيما قال ماجد الكدواني في مداخلة هاتفية: «أنا شهادتى مجروحة في يوسف، بس أنا كنت متفق معاه إن مفيش إنسان بينجح في حاجة من غير ما يحبها، وهو حب التمثيل».

وأضاف: «أنا سعيد بتبنى عمرو الليثى للشباب الجديد ده والوقوف بجوارهم، ومهنة التمثيل مفيش فيها وساطة لأن في النهاية الجمهور هو من يحكم، وبزعل لما حد بيقول علشان ولاد فنانين، وهذه المهنة لها شرف ومبادئ ومن يعلمها يدخل قلوب الناس».