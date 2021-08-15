أرقام ألافيس وريال مدريد: بنزيما يسطع في انطلاقة قوية للميرنجي

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حقق ريال مدريد الفوز في بداية مشواره بالدوري الإسباني «لا ليجا» لموسم 2021/2022، وذلك بعد أن تغلب خارج قواعده على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-1.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن الضيوف أفتتحوا التسجيل مع بداية الشوط الثاني عن طريق كريم بنزيما.

وعزز ريال مدريد تقدمه بواسطة المدافع الإسباني ناتشو، ثم عاد كريم بنزيما وسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه ليمنح الضيوف تقدمًا مريحًا في النتيجة.

وقلص المهاجم خوسيلو النتيجة من ركلة جزاء، كانت بمثابة هدف شرفي لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، سجل البديل فينيسيوس جونيور الهدف الرابع للضيوف، لتنتهي المباراة بفوز كبير لريال مدريد.

نجم المباراة:

حصل كريم بنزيما على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد تسجيله هدفين قاد بهما الفريق لتحقيق الفوز في بداية المشوار بالموسم الجديد..

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- كريم بنزيما سجل في لا ليجا للموسم الثالث عشر على التوالي مع ريال مدريد.

- بنزيما عزز من سجله التهديفي ضد ألافيس إلى 8 أهداف، معادلًا سجل راؤول كأفضل هداف لـ ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس.

- بنزيما سجل ثنائية تهديفية في مباراة افتتاحية بـ لا ليجا للمرة الأولى في مسيرته. أخر مرة تمكن من تحقيق ذلك كان مع ليون في الدوري الفرنسي في عام 2008 (ضد تولوز).

- خوسيلو سجل 6 أهداف في 7 مباريات لعبها ضد ريال مدريد في لا ليجا. منذ يناير 2016، فقط لويس سواريز (7 أهداف في 10 مباريات) سجل أكثر منه ضد ريال مدريد.

- تيبو كورتوا استقبل 85 هدفًا (14 منهم من ركلات الجزاء) في مباراته رقم 100 في لاليجا مع ريال مدريد. البلجيكي استقبل إجمالي 94 هدفًا في 111 مباراة مع أتلتيكو مدريد في المسابقة (5 منهم من ركلات الجزاء).

- فاز ريال مدريد بنسبة 76٪ من لقاءاته مع ألافيس في لا ليجا (13/17)، وهي ثاني أعلى نسبة انتصارت له خارج أرضه ضد خصم واجهه على الأقل 15 مرة في الدوري. (80٪ ضد هيركوليس- 16/20).