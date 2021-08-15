الطباخ "الصويان": مهنة الطبخ لها مستقبل واعد.. ومرتب الشيف يصل إلى 60 ألفًا

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أكد أن النظرة لهذه المهنة أصبحت إيجابية بعد اشتهارها بالمجتمع وإقبال الشباب عليها

كشف الطباخ السعودي الشاب عزام الصويان أن مرتب الشيف قد يصل في مراحل متقدمة إلى 60 ألف ريال، وأكد في هذا الصدد أن مهنة الطبخ لها مستقبل واعد.

وتحدث الطباخ الشاب الذي لم يتجاوز 21 عامًا لقناة الإخبارية عن بدايته المبكرة، وتطوير قدراته ومهارته في هذا المجال، وذلك بعمر 12 عامًا، بدعم وتشجيع وتدريب من والدته، مع حرصه على تنمية موهبته بقراءة الكتب، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: عملتُ متدربًا في عمر 15 سنة في أحد الفنادق بالرياض، وبعد أن أثبتُّ نفسي وطورتها عملتُ رسميًّا فيه، بعدها تلقيت عرضًا من مطعم فرنسي في الشرقية، والآن أعمل مع شركة في مجال تطوير المطاعم.

ولفت الطباخ الصويان إلى أن النظرة إلى هذه المهنة أصبحت إيجابية بعد اشتهارها في المجتمع، وإقبال الشباب عليها، مشيرًا إلى أن هذه المهنة لها مستقبل كبير، ومدخولها المادي مرتفع ومُجْزٍ؛ إذ قد يبدأ راتب الشيف في مطاعم الفنادق الفخمة بمبلغ 8 آلاف ريال و9 آلاف ريال.

وأردف: لكن قد يبلغ راتبه 50- 60 ألف ريال شهريًّا إذا وصل إلى أعلى المراتب في المطبخ بعد خبرة طويلة، قد تمتد من 15 سنة إلى 20 سنة في فنون الطهي والطبخ. ( )