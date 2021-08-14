رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. وأسماء وصور الأوائل

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أعلنت صفحة الأزهر الشريف الرسمية على موقع «فيسبوك»، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية الحاصلين على المركز الأول بشعب العلمي والأدبي والكفيف فى الشهادة الثانوية الأزهرية ، واتصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالطلاب الأوائل هاتفيًا وهنأهم بالتفوق وحصولهم على المراكز الأولي على مستوى الجمهورية، وارتفع البحث بشكل كبير عن نتائج الثانوية الأزهرية 2021 اليوم فور إعلان أسماء الأوائل.

مؤتمر صحفي لحظة بلحظة لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الأحد

يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، غدًا الأحد، نتيجة امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية، بالإنابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، ويعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل النتيجة، وأسماء الأوائل فى كل قسم بالتفصيل، ويتم بث المؤتمر الصحفي لحظة بلحظة على صفحات الأزهر الشريف على بوابة الأزهر الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي التابعة للأزهر الشريف الآتية:

صفحة الأزهر الشريف على موقع فيس بوك

صفحة الأزهر الشريف على موقع تويتر

صفحة الأزهر الشريف على موقع يوتيوب

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021

الطلاب أوائل القسم العلمي الحاصلون على المركز الأول بنسبة درجات 100%:

أحمد محمد جمال سليمان، معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية. أمير محمد فهمي عمارة، معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة. محمد تامر المرزوقي حسين، معهد طلخا، محافظة الدقهلية. محمد محمد حسن علي، معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية. محمود السيد محمود عبد الفتاح، معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية.

أوائل القسم الأدبي الحاصلين على المركز الأول

حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط، بنسبة ٩٩,٥ ٪.

أوائل الطلاب الأكِفّاء الحاصلين على المركز الأول

حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد، معهد سنيان، محافظة الغربية، على المركز الأول بنسبة ٩٧,١٤%.

وأصدر الأزهر الشريف بيانًا أشار فيه إلي إشادة شيخ الأزهر بالطلاب أوائل الثانوية الأزهرية، وما بذلو من جهد، ومتمنيًا لهم مستقبل مشرق لخدمة الوطن والدين، وداعيًا إياهم إلي مواصلة التميز والتفوق، وأن يستمروا فى الإجتهاد فى العلم ليرتقوا بمكانة الأمة الإسلامية بين الأمم.

وشكر الدكتور أحمد الطيب أولياء أمور الطلاب الأوائل على جهدهم فى رعاية أبنائهم المتفوقين فى ظل ظروف فيروس كوفيد 19، مؤكدًا أن تربية الأبناء وتعليمهم هو أفضل استثمار للاسهام في بناء مستقبل أفضل لهذا الوطن.

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية معرفة نتيجة الأزهر برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف من خلال الضغط هنا على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

يبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية هذا العام 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، منهم 74 ألفًا و754 طالبة وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة فى القسم العلمي.

وتتابع المصري اليوم المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، ويتابع المؤتمر أكثر من 100 ألف أسرة من أسر طلاب الثانوية الأزهرية لمعرفة نتائج الثانوية الأزهرية الخاصة بأبنائهم.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021

وارتفع البحث علي موقع جوجل عن نتيجة الأزهر الشريف فور الإعلان عن المؤتمر الصحفي واستخدم الباحثون على موقع جوجل العديد من عبارات البحث أهمها : « نتيجة الثانوية الازهرية 2021 - نتيجة الثانوية الازهرية - الثانوية الازهرية - نتيجة الثانوية الازهرية - الثانوية الازهرية 2021 - نتيجة الثانوية الازهرية 2021 - نتيجة الثانوية الازهرية 2021 - الثانوية الأزهرية - نتيجة الثانوية الأزهرية - نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 - بوابة الأزهر - بوابة الأزهر الإلكترونية - بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 - بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 نتيجة - بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 - بوابة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية - الثانوية الأزهرية - نتيجة الثانوية الأزهرية - نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 - أوائل الثانوية الأزهرية 2021 - نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس - نتيجه الثانويه الازهريه 2021 - نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم - رابط نتيجة الثانوية الآزهرية .»