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أزمة بين لاعبي بسبب نجل فاروق جعفر.. واعتراض على زيادة راتب إداري

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أزمة بين لاعبي الزمالك بسبب نجل فاروق جعفر.. واعتراض على زيادة راتب إداري أزمة بين لاعبي بسبب نجل فاروق جعفر.. واعتراض على زيادة راتب إداري

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تسبب فاروق جعفر، المستشار الفنى للجنة الموقتة بنادي ، فى أزمة بين لاعبى الفريق الكروى الأول بعد تدخله فى زيادة عقده نجله سيف فاروق إلى 6 ملايين جنيه وتوثيقه فى اتحاد الكرة لضمان حق نجله حتى فى حال رحيل جعفر عن منصبه الحالى، خصوصًا بعدما اعترض عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة على تواجده وتحكمه فى أمور الكرة بالفريق الأول وقطاع الناشئين.

وسجل عمرو أدهم، عضو اللجنة، اعتراضه الرسمى على قرار فاروق جعفر بزيادة عقد نجله وزيادة راتب منتصر الرملاوى، القائم بأعمال المدير الإدارى، بواقع 10 آلاف زيادة فى راتبه الشهرى كمكافأة له على تعديل عقد نجله، خصوصًا أن اللجنة الحالية اتخذت قرارا برحيل منتصر الرملاوى عن منصبه بالفريق الأول والتعاقد مع محمد صلاح، المدير الإدارى لنادى بيراميدز، بدلًا منه إلا أن فاروق جعفر حال دون تنفيذ قرار اللجنة، فضلًا عن رفضه القاطع لاستعانة اللجنة بمحمود سعد لتطوير قطاع الناشئين بعد مشادته الأخيرة معه فى مكتب رئيس اللجنة.

وسادت حالة من الغضب والاستياء بين لاعبى الفريق الكروى الأول بعد علمهم بتعديل عقد نجل فاروق جعفر وزيادته مليون جنيه فى الموسم، فى حين أن العديد منهم لم يحصلوا على مستحقاتهم ولم يتم تعديل عقودهم، وعلى رأسهم شيكابالا وجنش وأوباما وعبدالله جمعة وأحمد فتوح، الذين حصلوا على وعد من اللجنة السابقة بتعديل عقودهم، لكن لم يتم تنفيذه حتى بعد توقيع بعضهم على عقود على بياض.

المصرى اليوم

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