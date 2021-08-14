شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
تسبب فاروق جعفر، المستشار الفنى للجنة الموقتة بنادي الزمالك، فى أزمة بين لاعبى الفريق الكروى الأول بعد تدخله فى زيادة عقده نجله سيف فاروق إلى 6 ملايين جنيه وتوثيقه فى اتحاد الكرة لضمان حق نجله حتى فى حال رحيل جعفر عن منصبه الحالى، خصوصًا بعدما اعترض عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة على تواجده وتحكمه فى أمور الكرة بالفريق الأول وقطاع الناشئين.
وسجل عمرو أدهم، عضو اللجنة، اعتراضه الرسمى على قرار فاروق جعفر بزيادة عقد نجله وزيادة راتب منتصر الرملاوى، القائم بأعمال المدير الإدارى، بواقع 10 آلاف زيادة فى راتبه الشهرى كمكافأة له على تعديل عقد نجله، خصوصًا أن اللجنة الحالية اتخذت قرارا برحيل منتصر الرملاوى عن منصبه بالفريق الأول والتعاقد مع محمد صلاح، المدير الإدارى لنادى بيراميدز، بدلًا منه إلا أن فاروق جعفر حال دون تنفيذ قرار اللجنة، فضلًا عن رفضه القاطع لاستعانة اللجنة بمحمود سعد لتطوير قطاع الناشئين بعد مشادته الأخيرة معه فى مكتب رئيس اللجنة.
وسادت حالة من الغضب والاستياء بين لاعبى الفريق الكروى الأول بعد علمهم بتعديل عقد نجل فاروق جعفر وزيادته مليون جنيه فى الموسم، فى حين أن العديد منهم لم يحصلوا على مستحقاتهم ولم يتم تعديل عقودهم، وعلى رأسهم شيكابالا وجنش وأوباما وعبدالله جمعة وأحمد فتوح، الذين حصلوا على وعد من اللجنة السابقة بتعديل عقودهم، لكن لم يتم تنفيذه حتى بعد توقيع بعضهم على عقود على بياض.