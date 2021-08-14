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أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن بعض أعضاء اللجنة، وعلى رأسهم حسين لبيب، رئيس اللجنة حاول احتواء غضب اللاعب نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز من تصرف حسين السيد الذي أثار غضب اللاعب بسبب عدم الاهتمام بالتفاوض معه وضمه للأبيض إلا أن اللاعب رفض الرد على مسؤولى الزمالك بسبب موقف حسين السيد.
يأتى هذا فيما رفض محمود عبد الرازق شيكابالا تصرف حسين السيد مع دونجا ولام عليه طريقة تعامله مع لاعب كبير بحجم نبيل عماد دونجا، وأبلغ شيكابالا حسين السيد أن دونجا من أهم اللاعبين للزمالك الفترة المقبلة ولابد من ضمه، خصوصًا أن الجهاز الفنى وضعه على رأس أولوياته لتدعيم صفوف الفريق.
تسبب حسين السيد عضو اللجنة الفنية المؤقتة التى تدير نادى الزمالك فى فشل صفقة ضم عماد نبيل دونجا، لاعب وسط نادى بيراميدز،لصفوف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بعدما تجاهل تكليف اللجنة له بالاجتماع مع اللاعب والاتفاق معه على الانتقال للقلعة البيضاءفى الموسم المقبل، تمهيدا لبدء التفاوض الرسمى مع إدارة بيراميدز.
ووفقًا لأحد اعضاء اللجنة المؤقتة بالزمالك، فإن الأزمة الأخيرة التى تسبب فيها حسين السيد قد تعوق إتمام الصفقة وتضيّع على النادى ضمدونجا الاختيار الأول للجهاز الفنى لتدعيم خط وسط الأبيض بجوار طارق حامد.