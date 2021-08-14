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شيكابالا يلوم عضو لجنة على طريقة تعامله مع دونجا ويطالب بسرعة ضمه

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شيكابالا يلوم عضو لجنة الزمالك على طريقة تعامله مع دونجا ويطالب بسرعة ضمه شيكابالا يلوم عضو لجنة على طريقة تعامله مع دونجا ويطالب بسرعة ضمه

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أكد مصدر مطلع داخل نادي أن بعض أعضاء اللجنة، وعلى رأسهم حسين لبيب، رئيس اللجنة حاول احتواء غضب اللاعب نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز من تصرف حسين السيد الذي أثار غضب اللاعب بسبب عدم الاهتمام بالتفاوض معه وضمه للأبيض إلا أن اللاعب رفض الرد على مسؤولى الزمالك بسبب موقف حسين السيد.

يأتى هذا فيما رفض محمود عبد الرازق شيكابالا تصرف حسين السيد مع دونجا ولام عليه طريقة تعامله مع لاعب كبير بحجم نبيل عماد دونجا، وأبلغ شيكابالا حسين السيد أن دونجا من أهم اللاعبين للزمالك الفترة المقبلة ولابد من ضمه، خصوصًا أن الجهاز الفنى وضعه على رأس أولوياته لتدعيم صفوف الفريق.

تسبب حسين السيد عضو اللجنة الفنية المؤقتة التى تدير نادى الزمالك فى فشل صفقة ضم عماد نبيل دونجا، لاعب وسط نادى بيراميدز،لصفوف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بعدما تجاهل تكليف اللجنة له بالاجتماع مع اللاعب والاتفاق معه على الانتقال للقلعة البيضاءفى الموسم المقبل، تمهيدا لبدء التفاوض الرسمى مع إدارة بيراميدز.

ووفقًا لأحد اعضاء اللجنة المؤقتة بالزمالك، فإن الأزمة الأخيرة التى تسبب فيها حسين السيد قد تعوق إتمام الصفقة وتضيّع على النادى ضمدونجا الاختيار الأول للجهاز الفنى لتدعيم خط وسط الأبيض بجوار طارق حامد.

المصرى اليوم

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