في مؤتمرها عن "كورونا" غدًا.. "الصحة" تستعرض أبرز الاستفسارات الشائعة عن الجائحة

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"العبدالعالي" يتناول الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية والخدمات الصحية

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد 7 محرم 1443، الموافق 15 أغسطس 2021، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالدالعبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة