جمارك الطرود البريدية تضبط محاولتى تهريب لعملة ومخطوطة أثرية (صور)

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود، مدير عام جمارك طرود البريد من ضبط محاولة تهريب محاولتى تهريب لعملة ومخطوطة أثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري ١١٤ لسنه ١٩٧٣ والذي ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثيه والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعه وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأفاد بيان لمصلحة الجمارك مساء- اليوم- السبت بانه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بجمرك فيديكس اشتبه طارق فرج مأمور الحركة في مشمول بوليصة الشحن رقم483843088949 بيان جمركى رقم 55734 لسنة 2021 واردة من الهند.

وبالعرض على جون جميل مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من طارق فرج، ومصطفى أمين، مأمورى الحركة، ومحمد جمال، مدير إدارة الحركة لفتح الطرد فتبين وجود تمثال وسجادة وبرواز زجاجى بداخله ورقه مخطوطه مكتوبه من ناحية بالمداد الأسود والناحية الآخرى من الورقة عبارة عن صورة منمنمة ملونه.

وبالعرض على لجنة متخصصة من دار الكتب والوثائق القومية أفادت بأن المخطوطة أصلية مكتوبة بالمداد الأسود باللغة العربية وبخط فارسى والوجه الآخر من الورقة عبارة عن صورة منمنمة ملونه لأشخاص يمتلكون جيادا في معركة حربية وهى تخضع لقانون المخطوطات رقم 183 لسنة 2018.

وفى المحاولة الثانية وبناء على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة البحث الجنائي بالاشتباه في مشمول البوليصة رقم 771541382482 برقم محجوزات 24559 والواردة من أمريكا.

وبالعرض على جون جميل، مدير جمرك فيدكس قرر تشكيل لجنة من مصطفى أمين، مأمور الحركة، ومحمد جمال الدين، مدير إدارة الحركة لمعاينة المشمول فتبين وجود عملة ورقية نقديه مصرية فئة 10قروش بتاريخ 1940 يشتبه في كونها أثرية.

وتم عرض العملة على وحدة الأثار بقرية البضائع التي فأفادت بأن العملة الورقية ترجع لعصر الملك فاروق الأول وتخضع للقرار الجمهوري 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعه طبقا لاتفاقية اليونيسكو والاتفاقيات الثنائيه بين الدول في 2010 ويتم مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

قررت هالة محمود، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 5 و7 لسنة 2021 بالواقعه والتحفظ على المضبوطات.

جمارك الطرود البريدية تضبط محاولتى تهريب لعملة ومخطوطة أثرية

جمارك الطرود البريدية تضبط محاولتى تهريب لعملة ومخطوطة أثرية

جمارك الطرود البريدية تضبط محاولتى تهريب لعملة ومخطوطة أثرية