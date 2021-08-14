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إصابة 7 أشخاص في 3 سير بسوهاج

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إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث سير بسوهاج إصابة 7 أشخاص في 3 سير بسوهاج

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أصيب 7 أشخاص، السبت، في 3 سير متفرقة في مراكز أخميم والمراغة وجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا بالحوادث الثلاث، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في مركز أخميم انقلبت سيارة ميكروباص أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي بسبب اختلال عجلة القيادة في يده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص يقيمون بمحافظة المنيا بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

الحادث الثاني وقع بمركز المراغة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نقل أثناء سيرها على الطريق الزراعي الغربي ونتج عن الحادث إصابة اثنين، وتم نقلهما إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وفي مركز جزيرة شندويل، أصيب شخص في اصطدام سيارة ملاكي بشجرة نخيل على جانب الطريق، بعدما اختلت عجلة القيادة في يده، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تحررت محاضر بالحوادث الثلاث، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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