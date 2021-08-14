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بايدن: الوجود العسكري الأمريكي المستمر في أفغانستان لن يحدث فرقا

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بايدن: الوجود العسكري الأمريكي المستمر في أفغانستان لن يحدث فرقا بايدن: الوجود العسكري الأمريكي المستمر في أفغانستان لن يحدث فرقا

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده أبلغت وفد طالبان إلى مفاوضات السلام في الدوحة، بأن «أي إجراء من شأنه أن يهدد حياة الأمريكيين سيقابل برد عسكري سريع وقوي».

وقال: «الوجود العسكري الأمريكي المستمر في أفغانستان لن يحدث فرقا، في حال لم يرغب الجيش الأفغاني في الاحتفاظ ببلاده».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه وافق على إرسال قوات عسكرية إضافية إلى كابل للمساعدة في سحب السفارة الأمريكية بأمان وإخراج الأفراد من أفغانستان.

وقال: «بناء على توصيات فرقنا الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية، فقد سمحت بنشر ما يقرب من 5 آلاف جندي أمريكي للتأكد من أننا يمكن أن يكون لدينا سحب منظم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد الحلفاء»، مضيفا أنه «سيفعل ذلك كما يتم إجلاء بعض الأفغان الذين يخضعون لبرنامج تأشيرة خاص».

من جهته، قال مسؤول في الدفاع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه «من بين الـ5 آلاف التي أعلن عنهم بايدن، هناك 4 آلاف موجودون هناك بالفعل، وتمت الموافقة على حوالي 1000 عسكري جدد سيكونون من الفرقة 82 المحمولة جوا».

المصرى اليوم

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