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عصام مرعي: اسم إيهاب جلال وتاريخ الإسماعيلي لا يسمح بـ «التفويت» للزمالك

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عصام مرعي: اسم إيهاب جلال وتاريخ الإسماعيلي لا يسمح بـ «التفويت» للزمالك عصام مرعي: اسم إيهاب جلال وتاريخ الإسماعيلي لا يسمح بـ «التفويت» للزمالك

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رد عصام مرعي، نجم الأسبق، على ما يردده بعض الجماهير بأن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي «فوت» مباراة الزمالك، في مسابقة الدوري.

وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيزم: «من غير المقبول أن يتم اتهام أي نادٍ أو مدير فني بتفويت المباراة لصالح الفريق المنافس».

وأاضف: «لا اسم إيهاب جلال ولا تاريخ الإسماعيلي، يسمح بتفويت المباريات لصالح نادي الزمالك»، مؤكدًا: «الفريق الأبيض كان هو الأفضل في مباراة اليوم واستحق الفوز على الدراويش عن جدارة واستحقاق».

المصرى اليوم

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