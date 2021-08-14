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قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من بطريق تفاوضى

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قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من بطريق تفاوضى

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قال قيادي بحركة طالبان الأفغانية إن الحركة ترغب في انتقال السلطة من إدارة الرئيس أشرف غني بشكل تفاوضي.

جاء هذا في تصريحات لسهيل شاهين، الناطق باسم مكتب طالبان السياسي في الدوحة، خلال مقابلته مع قناة «آج» الباكستانية مساء اليوم.

وقال إن «قيادة الحركة ترغب في انتقال السلطة في كابول في أجواء آمنة وبالطرق التفاوضية».

وأضاف أن حركة طالبان «حاولت بكل طرق إقناع المسئولين في كابول قبول صيغة التفاهم السياسي لأجل انتقال السلطة في كابول بصورة آمنة وسلمية، لكن لم يبد هؤلاء أي تجاوب مع هذه الرغبة من جهة طالبان».

وأكد أن حكومة غني بدأت في إدراك التغييرات على الأرض مع اتساع رقعة سيطرة طالبان على ولايات البلاد.

ولفت إلى أن «إدارة كابول بدأت تبدي الآن نوعا من المرونة بعد التغييرات التي طرأت على أرض الواقع في أفغانستان».

المصرى اليوم

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