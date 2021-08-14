محلل أمريكي: الإخوان سيتجمعون في أفغانستان.. وطالبان وجه آخر للفكر الداعشي

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أكد إيهاب عباس، المحلل السياسي الأمريكي، أن أفغانستان ستكون قنبلة موقوتة تهدد الغرب والشرق، ومرتعًا ومحفل للإرهاب الدولي.

وأضاف خلال مداخلة من واشنطن عبر «سكايب»، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «إننا نشهد لحظات تاريخية بولادة مرحلة جديدية للإرهاب»، مشيرًا إلى أن الإرهابيون وعلى رأسهم الإخوان سيجتمعون في أفغانستان.

وأوضح المحلل السياسي الأمريكي، أن أمريكا كانت تعتقد أن الجيش الأفغاني سيكون ولاءه للحكومة ولكن حدث عكس ذلك، وما يحدث في أفغانستان خلال 20 عامًا كان للاستهلاك الإعلامي.

وأوضح إيهاب عباس، أن عقيدة طالبان ترى الحكومة الأفغانية خونة، مشيرًا إلى أن الحركة شكل آخر للفكر الداعشي.