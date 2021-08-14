القائد الإقليمي الأفغاني عطا نور يؤكد هروبه مع دستم

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أكد عطا محمد نور الحاكم السابق لإقليم بلخ بشمال أفغانستان أنه آمن وأنحى باللوم في سقوط مدينة مزار الشريف على «مؤامرة».

وكان عطا نور يقود الميليشيات المحلية عندما سقطت مزار الشريف عاصمة بلخ في يد طالبان.

وقال مسؤولون إقليميون إن قوات طالبان دخلت مزار الشريف دون مقاومة تقريبا اليوم السبت بعد فرار قوات الأمن عبر الطريق السريع إلى أوزبكستان المجاورة.

وأضاف عطا نور، أحد أقوى الشخصيات السياسية في أفغانستان، في منشور على فيسبوك إنه والقائد الإقليمي عبدالرشيد دوستم قد هربا.

وقال «للأسف نتيجة مؤامرة كبيرة ومنظمة وجبانة تم تسليم جميع المنشآت الحكومية والقوات الحكومية إلى طالبان».

وأضاف «أرادوا الإيقاع بي وبصديقي المارشال عبدالرشيد لكنهم لم ينجحوا».