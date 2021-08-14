أخبار عاجلة

حمادة أنور: سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة في تاريخ الأهلي -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
نجوم فيلم «200 جنيه» يحتفلون بالعرض الخاص قبل طرحه فى دور العرض (صور) -
تأجيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي دون الكشف عن الأسباب -
موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021 -
الزمالك يحافظ على مركزه والأهلي يتراجع في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم 2021 -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو) -
مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك.. كوميكس هنيدي وأغنية هاني شاكر وفرحة ياسمين الخطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

القائد الإقليمي الأفغاني عطا نور يؤكد هروبه مع دستم

Print
القائد الإقليمي الأفغاني عطا نور يؤكد هروبه مع دستم القائد الإقليمي الأفغاني عطا نور يؤكد هروبه مع دستم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عطا محمد نور الحاكم السابق لإقليم بلخ بشمال أفغانستان أنه آمن وأنحى باللوم في سقوط مدينة مزار الشريف على «مؤامرة».

وكان عطا نور يقود الميليشيات المحلية عندما سقطت مزار الشريف عاصمة بلخ في يد طالبان.

وقال مسؤولون إقليميون إن قوات طالبان دخلت مزار الشريف دون مقاومة تقريبا اليوم السبت بعد فرار قوات الأمن عبر الطريق السريع إلى أوزبكستان المجاورة.

وأضاف عطا نور، أحد أقوى الشخصيات السياسية في أفغانستان، في منشور على فيسبوك إنه والقائد الإقليمي عبدالرشيد دوستم قد هربا.

وقال «للأسف نتيجة مؤامرة كبيرة ومنظمة وجبانة تم تسليم جميع المنشآت الحكومية والقوات الحكومية إلى طالبان».

وأضاف «أرادوا الإيقاع بي وبصديقي المارشال عبدالرشيد لكنهم لم ينجحوا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هاني شاكر يتألق على مسرح المحكي والجمهور يردد معه الأغاني (صور)

هاني شاكر يتألق على مسرح المحكي والجمهور يردد معه الأغاني (صور)

حمادة أنور: سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة في تاريخ الأهلي

حمادة أنور: سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة في تاريخ الأهلي

نجوم فيلم «200 جنيه» يحتفلون بالعرض الخاص قبل طرحه فى دور العرض (صور)

نجوم فيلم «200 جنيه» يحتفلون بالعرض الخاص قبل طرحه فى دور العرض (صور)

تأجيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي دون الكشف عن الأسباب

تأجيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي دون الكشف عن الأسباب