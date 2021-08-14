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الجيش الإسرائيلي يحذر من تفاقم الوضع في غزة والضفة

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الجيش الإسرائيلي يحذر من تفاقم الوضع في غزة والضفة الجيش الإسرائيلي يحذر من تفاقم الوضع في غزة والضفة

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حذر مسؤول في الجيش الإسرائيلي من تفاقم الأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إذا لم تتحرك إسرائيل، معتبرا أن الخطوات الإنسانية لتعزيز السلطة الفلسطينية غير كافية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول قوله إنه منذ انتهاء عملية «حارس الأسوار» قتل في أنحاء الضفة الغربية أكثر من 40 فلسطينيا وإن الشرطة العسكرية فتحت أكثر من 20 تحقيقا».

وحذر من تصاعد الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في حال لم تتحرك إسرائيل لتخفيف التوتر، معتبرا أن الخطوات الإنسانية لتعزيز السلطة الفلسطينية غير كافية.

وأشارت الهيئة إلى أنه «بدءا من يوم غد الأحد سيسمح بدخول ألف تاجر و350 رجل أعمال من غزة إلى إسرائيل عن طريق معبر إيرز».

وقال منسق أعمال الإسرائيلية غسان عليان إن «تصاريح الدخول ستمنح بالدخول فقط للمطعمين ضد والمتعافين منه».

وأضاف أنه «سيتاح أيضا توسيع رقعة التصدير من القطاع إلى إسرائيل وبالعكس من خلال معبر كيرم شالوم، كما سيتاح إدخال المعدات والبضائع إلى غزة لتطوير البنية التحتية الإنسانية».

المصرى اليوم

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